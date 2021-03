MotoGP, il calendario e gli orari dei test invernali in Qatar

Adesso sì che si torna a fare sul serio. La ricreazione invernale è finita, da questo fine settimana i piloti della MotoGP saranno impegnati nei primi test della stagione in Qatar, in vista del Gran Premio inaugurale del Mondiale 2021 previsto per domenica 28 marzo sempre sulla pista di Losail, dove si terrà anche la seconda prova iridata di quest’anno (qui il calendario della MotoGP completo).

I test saranno preceduti 24 ore prima da uno shakedown test, il tradizionale appuntamento riservato ai collaudatori delle moto e ai rookie. In totale, i test invernali si comporranno di cinque giornate spalmate in sette giorni, con le uniche pause in programma lunedì e martedì prossimo.

A seguire il calendario e gli orari dei test MotoGP in Qatar, più la risposta a una delle domande più frequenti dei nostri lettori in questi ultimi giorni: la diretta delle prove sarà trasmessa in TV o in streaming, oppure ci si dovrà accontentare dei tradizionali highlights al termine di ciascun giorno di prove?

Motogp, il calendario dei test invernali Qatar 2021

Ecco le date del calendario 2021 dei test della MotoGP in programma a Doha, in Qatar:

venerdì 5 marzo: shakedown, dalle 12 alle 19

sabato 6 marzo: test dalle 12 alle 19

domenica 7 marzo: test dalle 12 alle 19

mercoledì 10 marzo: test dalle 12 alle 19

giovedì 11 marzo: test dalle 12 alle 19

venerdì 12 marzo: test dalle 12 alle 19

Questi, invece, i piloti che risultano regolarmente iscritti alla entry list dei test:

Suzuki Ecstar

Joan Mir e Alex Rins

Honda HRC

Pol Espargarò e Stefan Bradl

Honda LCR

Alex Marquez e Takaaki Nakagami

Yamaha Monster Energy

Maverick Vinales e Fabio Quartararo

Yamaha Petronas

Valentino Rossi e Franco Morbidelli

Ducati Lenovo

Francesco Bagnaia e Jack Miller

Ducati Pramac

Johann Zarco e Jorge Martin

Ducati Esponsorama

Enea Bastianini e Luca Marini

KTM Red Bull

Brad Binder e Miguel Oliveira

KTM Tech-3

Danilo Petrucci e Iker Lecuona

Aprilia Racing

Aleix Espargarò, Lorenzo Savadori e Bradley Smith

Marc Marquez il grande assente

Nella lista dei piloti che prenderanno parte ai test invernali che precedono l’inizio del Mondiale 2021 della MotoGP il grande assente è Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo spagnolo aveva già annunciato il suo forfait alle prove che precedono il via al Campionato del mondo durante la presentazione della nuova Honda, senza peraltro dare una data certa di rientro. Se è irrealistico pensare a una nuova stagione senza il pilota più forte del lotto, lo è altrettanto credere che il fuoriclasse iberico ritorni subito il pilota che tutti noi conoscevamo prima dell’infortunio dello scorso anno. Insomma, bisognerà aspettare.

MotoGP, i test del Qatar saranno trasmessi in diretta TV?

No, non è prevista né la copertura televisiva né la diretta streaming dei prossimi test della MotoGP in Qatar. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato pubblicato di recente sul sito ufficiale della competizione, che ha comunque assicurato interviste, news e highlights non appena le prove saranno concluse.

Per rivedere dunque lo spettacolo della MotoGP live e in streaming dovremo pazientare ancora per un paio settimane: l’attesa terminerà venerdì 26 marzo, quando si aprirà il primo weekend di gara, sempre a Doha, nel circuito di Losail, con DAZN che seguirà in diretta le prime prove libere del Mondiale di quest’anno.

