Beautiful, anticipazioni 7-13 marzo: Thomas bacia Zoe dinnanzi a Hope

In Beautiful, il piano di Thomas di riconquistare Hope continuerà ad andare avanti. Nelle puntate in onda dal 7 al 13 marzo, la giovane Logan, dopo averci pensato bene, deciderà di tornare a lavorare con Thomas alla Hope For The Future, mentre Liam sarà sempre più sospettoso su Forrester Jr. A sorpresa, Zoe tornerà a lavorare per la Forrester Creations. Tra la modella e Thomas scatterà un bacio, che verrà visto da Hope.

Beautiful, spoiler al 13 marzo: Brooke mette in guardia Hope su Thomas

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful, Hope continuerà a cercare uno stilista per rilanciare la Hope For The Future, ma la ricerca sarà più difficile del previsto. Liam e Brooke intanto, saranno preoccupati al solo pensiero che Hope possa tornare a lavorare con Thomas. Brooke in particolare, cercherà di mettere in guardia la figlia sul fatto che Thomas, in realtà, stia mirando a lei e continuerà ad insistere sul fatto che il giovane abbia bisogno di aiuto.

Beautiful, trame 7-13 marzo: Zoe riassunta alla Forrester, il piano di Liam

Liam studierà un piano per scoprire le reali intenzioni di Thomas, convinto che il ragazzo sia ancora ossessionato da Hope. Il giovane Spencer quindi, sarà dell’idea che l’unica persona che possa smascherare Thomas sia Zoe e, per questo, convincerà Steffy a riassumerla alla Forrester Creations. La CEO della Forrester, al contrario di Liam, sarà convinta del cambiamento del fratello ma accetterà ugualmente di metterlo alla prova sfruttando Zoe.

Thomas fa in modo che Hope veda il bacio con Zoe

Nel corso delle puntate in onda su Canale 5 sino a sabato 13 marzo, vedremo che Zoe e Thomas si avvicineranno molto. In particolare, il figlio di Ridge, volendo far credere a tutti di essere cambiato, bacerà la modella proprio sotto gli occhi di Hope. Una svolta, quella di Thomas, che non sembrerà convincere i più. In seguito, proprio Hope deciderà di accettare la proposta di Thomas e lo ingaggerà come stilista per la HFTF, non prima di aver ottenuto il benestare di Liam.

Questo e molto altro nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 7 al 13 marzo. Si ricorda che l’appuntamento è come di consueto alle 13:40.

Potrebbero interessarti: