Beautiful, anticipazioni Usa: il piano di Liam contro Thomas

Nelle puntate di Beautiful che vedremo in onda su canale 5 nel corso delle prossime settimane, Liam farà di tutto pur di tenere lontano Thomas da Hope. Per questo, il figlio di Bill cercherà di dimostrare che Thomas starà mentendo e che non starà affatto diventando un uomo migliore, come vuole invece far credere a tutti. Liam sarà convinto che il Forrester jr sia ancora ossessionato da Hope e per questo studierà un piano per smascherarlo. Ma vediamo nel dettaglio cosa avrà in mente il giovane Spencer.

Anticipazioni Beautiful: Liam non crede che Thomas sia cambiato

Dopo aver inscenato la sua morte, Thomas si sarà riavvicinato a Hope la quale, sentendosi in colpa per quanto accaduto, sembrerà propensa a tornare a lavorare con lui per rilanciare la Hope For The Future. I due inoltre, condivideranno la custodia del piccolo Douglas e, proprio il bambino, verrà ancora una volta sfruttato da Thomas per tenere legata a sé Hope. Thomas cercherà di dimostrare a tutti di essere cambiato, mentre Liam non crederà affatto alla buona fede del ragazzo, sempre più convinto che Thomas sia ancora un pericolo per l’incolumità di Hope. Quest’ultima intanto, pur di non vedere cancellata la sua linea, accetterà di tornare a collaborare con Thomas.

Liam coinvolge Steffy e Zoe nel piano per smascherare Thomas

Liam dopo aver saputo che Hope lavorerà di nuovo a stretto contatto con Thomas, non perderà tempo e chiederà a Steffy di riassumere Zoe alla Forrester Creations. Lo scopo sarà quello di utilizzarla come spia, per ottenere informazioni sulle reali intenzioni di Thomas. Steffy, nonostante nutra ancora rancore nei confronti della Buckingham per la questione dello scambio di culle, si farà convincere da Liam a riassumerla. Steffy dunque, insieme a Liam, metterà in atto il piano contro Thomas, anche se in cuor suo, la CEO della Forrester spererà che Zoe dimostri che il fratello è veramente cambiato.

Beautiful, prossime puntate: Zoe riassunta alla Forrester per spiare Thomas

La notizia della riassunzione di Zoe non passerà di certo inosservata. Brooke ad esempio, si stupirà della decisione presa da Steffy, ma cambierà idea quando la ragazza le confesserà il piano studiato da lei e Liam. Zoe quindi, nelle prossime puntate di Beautiful, sarà una pedina fondamentale per smascherare Thomas. Con il prosieguo degli episodi, la modella sembrerà nutrire sentimenti molto profondi verso Thomas e questo potrebbe minare la buona riuscita del piano di Liam e Steffy. La giovane Buckingham verrà manipolata da Thomas? Lo scopriremo solo seguendo i prossimi episodi di Beautiful che, ricordiamo, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13.40.

