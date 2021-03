Atletico Madrid-Real Madrid, dove vedere il derby della capitale spagnola

Atlético e Real si affrontano domenica 7 marzo nel 168° derbi madrileño, un numero che tiene conto soltanto dei match disputati nella Liga spagnola. Un’intera città attende l’esito della sfida tra la prima e terza classificata, con i Colchoneros avanti di cinque punti sui cugini Blancos e una gara da recuperare.

Dunque, il risultato finale della sfida di domenica prossima peserà più sulla squadra di Zidane che sul gruppo allenato da Diego Simeone, perché un eventuale successo di Joao Felix e compagni taglierebbe di fatto fuori dalla corsa scudetto i Galacticos a dodici giornate dal termine, con un potenziale vantaggio di +11 per i Rojiblancos.

Per tutti gli appassionati di calcio, l’appuntamento di domenica è tra quelli da non perdere per nessuna ragione al mondo: a seguire le informazioni pratiche su come e dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid di domenica 7 marzo 2021, più i precedenti in stagione.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid

La partita Atletico Madrid-Real Madrid sarà trasmessa su DAZN in diretta streaming alle 16:15, orario di inizio del match. La visione è consentita ai soli abbonati alla piattaforma di Perform Group: ricordiamo come l’abbonamento DAZN offra la possibilità di seguire in diretta e in esclusiva tutte le partite della Liga stando comodamente seduti sul divano di casa davanti al televisore (qui i dispositivi compatibili) o al display di uno smartphone.

La telecronaca del derbi madrileño sarà affidata a Stefano Borghi, il giornalista sportivo più preparato del calcio latino presente oggi in Italia. Al suo fianco ci sarà Federico Balzaretti, a cui spetterà il commento tecnico.

Precedenti tra Atletico e Real in questa stagione

All’andata il Real Madrid ha battuto 2-0 l’Atletico con la rete di Casemiro nel primo tempo e l’autogol del portiere Oblak a inizio ripresa. Il match si disputò nella prima metà di dicembre, nel momento forse migliore dei Blancos. Domenica prossima, invece, la situazione sarà diversa: dopo l’eliminazione dalla Supercoppa di Spagna, Benzema e compagni hanno perso clamorosamente in casa contro il Levante, faticando anche nelle successive partite di campionato. Anche i Colchoneros però non stanno attraversando un periodo di forma brillante, come testimoniano i ko interni contro il Chelsea in Champions e per mano dei giocatori del Levante (sì, sempre loro) in campionato.

Insomma, sarà un derby di Madrid aperto a qualsiasi soluzione, dove non c’è un chiaro favorito prima del fischio d’inizio: soltanto al termine dei 90 minuti sapremo se la capitale spagnola tornerà a tingersi di bianco o sarà ricoperta dalla valanga biancorossa del Cholo.

