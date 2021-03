Sanremo 2021, Irama non si esibirà stasera: ecco il motivo e chi al suo posto

Nella puntata di stasera, 2 marzo 2021, di Sanremo 2021, si sarebbe dovuto esibire Irama (come da scaletta della prima e della seconda serata del Festival), ma un membro che fa parte dello staff del cantante è risultato positivo al Covid-19 e per questo motivo Irama non si esibirà questa sera. Come viene riportato sul sito internet dell’ufficio stampa della Rai, l’ex vincitore di Amici è stato sottoposto al tampone molecolare di verifica e, nel mentre si aspetta il risultato, per precauzione non calcherà il palco dell’Ariston in questa prima puntata del Festival di Sanremo.

Membro dello staff di Irama positivo al Covid-19: ecco chi si esibirà al suo posto stasera a Sanremo 2021

I concorrenti in gara in questa edizione di Sanremo 2021 sono 26 e sono stati suddivisi nelle prime due puntate: 13 big canteranno nella prima serata del 2 marzo e 13, invece, nella seconda serata del 3 marzo 2021. A causa della positività al Covid-19 di un membro dello staff di Irama, il cantante non potrà performare questa sera e verrà sostituito da Noemi. La cantante toscana, infatti, doveva esibirsi domani sera, ma vista la situazione di emergenza lo staff di Sanremo 2021 ha preferito fare questo cambio.

Cosa succede adesso? Semplice: se Irama risulterà negativo al tampone molecolare potrà continuare a gareggiare ed esibirsi domani; diversamente, il regolamento dovrebbe prevedere l’eliminazione e la squalifica dal concorso canoro per il cantante.