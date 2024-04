Sabato 27 aprile 2024 andrà in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del serale di Amici 23. Siamo arrivati ormai al sesto appuntamento con questa fase del programma ed i ragazzi rimasti in gioco si stanno contendendo tutti un posto in finale e magari, chi lo sa, anche la vittoria. Questa nuova puntata del talent sarà indubbiamente ricca di emozioni, di esibizioni, sorprese e colpi di scena ma anche di ospiti e chiaramente di eliminazioni. Saranno due o una sola? La curiosità è veramente tanta ed ognuno spera che non esca il proprio beniamino. Se proprio non riuscite ad attendere sabato sera, qui di seguito vi daremo tutte le anticipazioni su questo nuovo appuntamento del Serale di Amici 23. La puntata infatti è stata registrata proprio oggi, giovedì 25 aprile 2024. Andiamo a vedere tutti gli spoiler!

Amici 23, gli ospiti di sabato 27 aprile 2024

Come per ogni puntata di Amici 23, anche in questa non mancheranno gli ospiti. A partire, come sempre, dalla giuria che giudica i ragazzi, composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. Come accaduto già negli altri appuntamenti del serale però, sono presenti un artista musical ed un comico. Chi vedremo questo sabato in studio?

IN AGGIORNAMENTO