L’esperienza solitaria di Pietro Fanelli all’Isola dei Famosi si è conclusa. Il concorrente è riuscito a portare a termine l’obiettivo, sta di fatto che è ritornato tra gli altri naufraghi. I concorrenti lo ha accolto di buon grado, specie per il bottino che è riuscito a guadagnarsi. In poco tempo, però, la situazione è degenerata a causa del comportamento del ragazzo.

Pietro torna tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi e scatena il caos

Pietro Fanelli è stato benissimo da solo su Playa Coco senza gli altri concorrenti. Proprio per tale ragione, nel momento in cui lo Spirito dell’Isola gli ha comunicato di fare ritorno da tutti gli altri con la ricompensa, lui è stato piuttosto dispiaciuto. Ad ogni modo, i naufraghi lo hanno accolto calorosamente, complimentandosi con lui per essere riuscito a portare a casa il risultato.

Dopo poco, però, Pietro si è reso protagonista di uno sfogo. Il ragazzo ha ammesso che avrebbe voluto mangiare subito la “sua” pasta, ovvero, quella conquistata con la prova che ha sostenuto. Gli altri concorrenti, però, gli hanno fatto notare che, in realtà, il contenuto del bottino non fosse suo, ma di tutti i concorrenti. In men che non si dica, gli animi si sono surriscaldati.

Pesante lite tra Pietro e Greta

Nel corso del dibattito, infatti, Pietro Fanelli ha sbottato ammettendo che lui, per bontà d’animo, ha deciso di condividere il cibo guadagnato durante l’esperienza in solitaria, cosa che a suo avviso avrebbe anche potuto non fare. Per tale motivo, il ragazzo ha ammesso di aver fatto un regalo agli altri naufraghi, i quali sarebbero dovuti sottostare alle sue “regole”.

Queste parole hanno molto infastidito il gruppo. Greta Zuccarello ci ha tenuto a far presente al suo compagno che lui non stesse regalando proprio niente a nessuno, in quanto è lo Spirito dell’Isola ad aver messo in palio questa ricompensa per tutti i naufraghi. Anche Matilde Brandi è stata della stessa opinione, sta di fatto che ha restituito a Pietro il sacco con la pasta guadagnata, dato che ci tiene così tanto a rimarcare il territorio. Fanelli ha sbottato accusando i suoi compagni d’avventura di comportarsi come degli scolaretti, che eseguono i compitini della maestra e non sono in grado di pensare e agire con la propria testa.