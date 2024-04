Sull’Isola dei Famosi si è abbattuta una tempesta nella notte. I naufraghi, infatti, si sono trovati a fare i conti con questa situazione piuttosto incresciosa che li ha messi sotto pressione e a dura prova. Alcuni si sono dati da fare, soprattutto per cercare di salvare il fuoco, mentre altri sono apparsi addirittura infastiditi per essere stati svegliati nel sonno. Ecco cosa è successo.

Un temporale mette a dura prova i naufraghi dell’Isola dei Famosi

La notte appena trascorsa è stata piuttosto complicata per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Un temporale ha investito le spiagge dell’Honduras, rendendo l’isola decisamente poco ospitale. Il tutto, poi, è accaduto nella notte, pertanto, alcuni concorrenti erano immersi nel sonno profondo. Ad ogni modo, la nuova arrivata Rosanna Lodi si è subito data da fare per cercare di rimediare alla situazione.

La donna ha fatto di tutto nella speranza di salvare il fuoco, acceso ieri da Edoardo Stoppa, per la terza volta. Nel farlo, però, la concorrente si è mossa in maniera un po’ maldestra, svegliando alcuni compagni d0avventura che stavano riposando, tra cui Greta Zuccarello. La ragazza non ha preso affatto di buon grado il comportamento della new entry.

Lo scontro tra Rosanna Lodi e Greta Zuccarello

Rosanna e Greta hanno avuto uno scontro all’Isola dei Famosi. La Zuccarello ha accusato la prima di averla svegliata di soprassalto nella notte. Rosanna, dal canto suo, si è difesa dicendo che stesse facendo qualcosa per il bene di tutti. Salvare il fuoco, infatti, è una cosa che serve a tutti i naufraghi. Greta ha ribattuti dicendo che non fosse il suo turno di guardare il fuoco, per questo è rimasta a dormire.

La Lodi, allora, ha detto che non fosse neppure il suo turno, tuttavia, in una situazione di emergenza, sarebbe gradito e apprezzato che tutti collaborassero per il bene comune. All’indomani, poi, entrambe si sono lasciate andare a dei confessionali con gli autori. Soprattutto la Zuccarello ha accusato la compagna di aver adoperato dei toni troppo esasperati. Inoltre, ha anche accusato la donna di essere spesso una fonte di disturbo per i naufraghi, in quanto parla e urla in continuazione per tutta la giornata.

Pietro Fanelli torna dai naufraghi

Su Playa Coco, invece, l’avventura in solitaria di Pietro Fanelli è giunta al capolinea. Il naufrago, dopo aver trascorso due notti e tre giorni interamente da solo, ha finalmente portato a termine la sua missione. Lo Spirito dell’Isola gli ha inviato un comunicato nel quale gli è stata ufficializzata la consegna del bottino in cibo ottenuto per aver portato a compimento questa avventura. Pietro era certo della buona riuscita di questa esperienza e, nel ritornare tra gli altri naufraghi, ha mostrato un certo dispiacere, in quanto è stato divinamente questi giorni in solitaria.