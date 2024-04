Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 26 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 26 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, avete un periodo unico davanti a voi che culminerà con un fine settimana rinvigorente. Tuttavia, insisto nell’esprimere l’importanza per coloro che hanno affrontato problemi di salute nel passato di prestare particolare attenzione al proprio benessere fisico attualmente. Non va dimenticato l’importanza di nutrire anche le proprie relazioni interpersonali. Non intendo suggerire una fase di pausa. Ciò non toglie che, inevitabilmente, certe questioni stanno raggiungendo un punto critico e bisogna affrontare e accettare la realtà di ciò che è presente. Anche un contrasto dovrà essere definitivamente affrontato ed eliminato.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro si prospetta un fine settimana molto affascinante, specialmente per coloro con un alto spirito d’iniziativa, che non rimangono ancorati al passato. I tori di natura più tradizionalista avranno invece l’opportunità di riprovarci, nel caso in cui stiano giungendo al termine accordi o contratti. Tuttavia, potrebbe non essere immediato avere un quadro chiaro della situazione. Entro la fine di Maggio sarà necessario prendere una decisione, che potrebbe essere quella di recuperare o mettersi alla prova con progetti inediti. L’amore potrebbe ritornare prepotente: tra tre giorni Venere sarà in transito nel segno e anche chi si è allontanato da un affetto potrebbe ritrovarsi a ravvicinarsi nuovamente.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, c’è qualcosa nell’aria che potrebbe non quadrare per voi in questo fine settimana. Forse non avete in programma nulla di particolare ma consiglio di essere particolarmente attenti a venerdì e sabato. Cerchiamo di evitare qualsiasi tipo di provocazione e specialmente di evitare coloro che, in passato, hanno creato dei problemi. Riguardo ai rapporti con i nati sotto il segno del Leone o dei Pesci, potrebbero insorgere dei dubbi.

Oroscopo del Cancro

Per gli amici del segno zodiacale del Cancro, non è un compito facile dissipare l’ira. C’è stato un periodo di considerevole turbolenza, così come l’avevo previsto nel mio discorso di ieri. Alcuni di voi hanno tentato la tattica del conteggio fino a 10, sperando di evitare tensioni rimanendo in silenzio. Tuttavia, non sono riusciti a resistere alla tentazione di esprimere le proprie preoccupazioni. Questa fase ti ritrae in uno stato di notevole agitazione, ma vai con cautela. Da un lato, la tua sicurezza in te stesso è aumentata, e se esprimi i tuoi reclami, è perché hai la consapevolezza che potrebbero avere un impatto reale. Per quanto riguarda l’amore, maggio porterà risposte a molte delle tue domande. È consigliabile, per i più solitari tra voi, farsi avanti e farsi notare.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone osserverà un apparente miglioramento nell’arco di questo fine settimana, per quanto riguarda le decisioni relative alla propria vita. Siete diffidenti? Controllate voi stessi, ci siamo in questa dimensione celeste fino a giovedì. Ci avete confidato alcune preoccupazioni, che adesso potrebbero rivelarsi costruttive. Penso a coloro che stanno pianificando di avviare un business e che hanno paura di non riuscire ad organizzarsi. Penso a chi ha di fronte una sfida da superare e che dubita di avere la forza per farcela. Considero l’idea che da giugno le vostre energie potrebbero addirittura crescere. In questo momento prevale la riflessione piuttosto che l’azione. Il fine settimana vi offre l’occasione di ripensare alcune decisioni amorose. Maggio, se influente nel campo del lavoro, potrebbe evidenziare alcuni conflitti emotivi. Non implicherebbe necessariamente discussioni amorose per tutti i Leoni, ma è evidente che nelle situazioni più complicate o nelle relazioni più turbolente sarà fondamentale fare luce sulla realtà.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il mio consiglio è di regalarti un po’ di tranquillità. Venerdì e sabato potrebbero essere particolarmente impegnativi. Probabilmente a causa di continue controversie, tensioni, sensazioni di disagio ed indecisioni che non sono di solito nel tuo stile, dal momento che tendi ad essere una persona molto diretta. Tuttavia, l’ambiente circostante è stato tale da creare una varietà di emozioni ed inquietudini, che anche tu, solitamente sicuro nelle tue decisioni, hai avuto un momento di titubanza. Credo che la strada sia già tracciata; maggio sarà un mese che ti porterà sicurezze. Aggiungo che per oggi e domani dovresti prestare particolare attenzione alle discussioni.

Oroscopo della Bilancia

Per gli equilibrati Bilancia, il fine settimana potrebbe portare un’atmosfera singolare, con domenica caratterizzata da possibile tensione. Ci sono stati contrasti e disagi fisici tra di loro recentemente, ed è noto che il Bilancia cerca da tempo un equilibrio di serenità, mostrandosi particolarmente turbati quando le cose non procedono come desiderato. Ho sottolineato ripetutamente l’innato senso di giustizia radicato nel segno della Bilancia. Tuttavia, bisogna ricordare che si tratta di un senso di giustizia personale, ovvero, alcuni Bilancia potrebbe convicersi di aspettative o credenze ingiuste. Non discuterò ulteriormente su questo aspetto. Credo che siano state l’orgoglio e la sete di giustizia a provocare l’ira di alcuni Bilancia. Ma, per questo fine settimana, vedo una ritrovata tranquillità in arrivo per loro. Il mio consiglio è di cercare di evitare eccessi.

Oroscopo dello Scorpione

In questo fine settimana, lo Scorpione sarà al centro dell’attenzione, pronto ad affrontare nuove sfide e ad ascoltare pareri altrui. Questo periodo sarà caratterizzato da un’esposizione maggiore, che culminerà a metà maggio. Lo Scorpione, solitamente riservato e poco incline a comunicare, sente in questi giorni il bisogno di aprire il proprio cuore e di circondarsi di persone fidate. Il fine settimana si preannuncia stimolante, con una domenica che sorprenderà positivamente.

Oroscopo del Sagittario

Ehi, Sagittario! Mi pare di capire che quest’ultimo periodo è stato alquanto difficile per te, vero? Immagino che ieri ci siano state tensioni al limite della sopportazione. Tu hai fatto del tuo meglio, forse anche troppo, soprattutto per un progetto che si è inaspettatamente bloccato o concluso negli ultimi giorni. Pure nel mio libro davamo conto di un fine aprile piuttosto ondulato… Ma non temere! Sei una persona molto positiva e hai una gran forza d’animo, per cui so che te la caverai. E poi, guarda un po’, il fine settimana sembra promettere bene per te: la Luna di oggi è in una posizione veramente favorevole per il tuo segno zodiacale!

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sappi che le tue conquiste sono imminenti, nonostante ci siano state persone che hanno cercato inutilmente di metterti i bastoni tra le ruote. Non escludere l’idea che un avversario possa sperimentare una situazione simile. Durante questo fine settimana, avrai l’opportunità di discutere di casa, di famiglia o, perché no, di affari di cuore. In alcune circostanze, potresti anche trovare la forza di perdonare chi in passato non si è comportato bene con te. Nonostante ti percepiscono come una persona tenace e ostinata, tu hai un cuore generoso. Alcune volte potresti reagire difendendoti per timore di situazioni che potrebbero ferirti. Fai un tentativo di connessione con persone che ti attraggono, specialmente di domenica.

Oroscopo dell’Acquario

Cari amici dell’Acquario, l’amore non conosce ostacoli in questo mese di maggio, tuttavia sarete pervasi da qualche incertezza che riguarderà anche la vostra sfera affettiva. Perciò è consigliabile guardare in faccia la situazione con realismo, evitando però di metterci troppo del vostro. Rivolgo le mie parole a coloro che da tempo godono di un impiego costante o stabile: avvertite il desiderio di rinnovamento, sognate di sovvertire la vostra esistenza, anche se ciò implicasse rimettere in causa alcune sicurezze. Vi annuncio con gioia che le stelle vi riserveranno delle sorprese gradevoli nella giornata di domenica.

Oroscopo dei Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci, questo weekend si presenta con qualche piccola preoccupazione in più. Si sono riusciti a posizionare bene nella classifica, tuttavia, venerdì e sabato richiedono un approccio cauto e ponderato. Però, domenica promette un recupero, per cui consiglierei di prendere le prossime 48 ore con calma e senza accanirsi. Si avverte un leggero malessere, possibile frutto della noia o forse dell’ansia. Si fa fatica a decidere se accettare un progetto o meno. Nota bene, molti si faranno vivi in maggio, specificamente quelli che tempo fa ti hanno trascurato o dato per scontato. Il suggerimento è di giocare le proprie carte con saggezza, ma per questa sera evita di fare il leone.

