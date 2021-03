Jupiter’s Legacy, su Netflix la nuova serie originale creata da Mark Millar

Jupiter’s Legacy, la nuova serie televisiva targata Netflix, arriverà tra un paio di mesi sulla piattaforma statunitense, dove sarà visibile in esclusiva per tutti gli abbonati. Nella giornata di ieri, il servizio streaming più popolare al mondo ha diffuso in anteprima il video con le prime scene della serie TV originale creata da Mark Millar: dal fumetto allo schermo, questo il titolo che meglio riassume l’idea alla base del nuovo contenuto multimediale che si appresta a debuttare il prossimo mese di maggio.

A seguire la trama della serie, i nomi degli attori presenti nel cast, il filmato in anteprima caricato da Netflix il primo giorno di marzo e la data esatta di uscita degli otto episodi della prima stagione qui in Italia.

La trama della serie TV Jupiter’s League

Jupiter’s League viene presentato come un superhero drama, durante il quale vengono ripercorse le “complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà”. La serie originale Netflix vivrà costantemente sul confronto tra la prima e seconda generazione di supereroi, con quest’ultimi che vorranno dimostrare il proprio valore anche quando la situazione richiederebbe un’altra sensibilità e un comportamento diverso.

I principali protagonisti saranno Chloe Sampson, la figlia del più grande supereroe del mondo, e Hutch, figlio di uno dei più grandi cattivi mai esistiti sulla faccia del pianeta. La nuova generazione di supereroi sarà infine completata da Brandon Sampson, figlio di Sheldon Sampson.

Come anticipato nell’anteprima, non mancheranno nemmeno i supereroi della prima generazione, a partire proprio da Sheldon Sampson. Quest’ultimo sarà in buona compagnia, dal momento che insieme a lui presenzieranno anche Grace Sampson e Walter Sampson.

Il cast di attori della serie Jupiter’s League

Ecco il cast di attori completo di Jupiter’s League, la nuova serie originale in onda in esclusiva su Netflix:

Josh Duhamel interpreterà Sheldon Sampson / The Utopian

interpreterà Sheldon Sampson / The Utopian Leslie Bibb sarà Grace Sampson / Lady Liberty

sarà Grace Sampson / Lady Liberty Ben Daniels presterà il volto a Walter Sampson / Brainwave

presterà il volto a Walter Sampson / Brainwave Andrew Horton vestirà i panni di Brandon Sampson

vestirà i panni di Brandon Sampson Elena Kampouris sarà Chloe Sampson

sarà Chloe Sampson Ian Quinlan interpreterà Hutch

Soffermiamoci per un attimo sui tre supereroi della nuova generazione, che saranno anche i protagonisti più attesi dei primi otto episodi: Andrew Horton, interprete di Brandon Sampson, è conosciuto per aver recitato nel film del 2017 It came from the desert, ispirato all’omonimo videogioco; Elena Kampouris (alias Chloe Sampson) è un’attrice statunitense nota per l’interpretazione del personaggio Maya Decker nella serie American Odyssey; c’è poi Ian Quinlan, famoso al grande pubblico per il personaggio di Carl Pinkney in Gotham.

Data di uscita di Jupiter’s League in Italia

La serie TV Jupiter’s League uscirà venerdì 7 maggio con i suoi primi otto episodi. Il debutto avverrà in tutti i Paesi dove Netflix è attivo, dunque i fan italiani dei fumetti di Mark Millar e Frank Quitely potranno seguire le vicende di questa nuova serie in contemporanea con gli altri utenti sparsi in tutto il mondo.

Ricordiamo infine che la visione di Jupiter’s League in streaming e senza limiti sarà disponibile in esclusiva agli abbonati Netflix.

