La famiglia Addams, su Netflix in arrivo una serie tv su Mercoledì: i dettagli

La famiglia Addams sta in parte tornando. La nota piattaforma di serie tv in streaming Netfilx, infatti, ha ordinato la produzione di una serie tv incentrata su Wednesday Addams o, se preferite Mercoledì Addams. La più giovane e iconica membra della famiglia di mostri creata da Charles Addams sarà la protagonista di questa nuova idea. Chi sarà il produttore della serie tv? E quale sarà la trama di Wednesday? La produzione è affidata ad un nome “boom”!

Serie tv Wednesday de La famiglia Addams: trama, produttore e altri dettagli

La produzione di Wednesday de La famiglia Addams sarà affidata a Tim Burton, regista conosciuto anche per aver diretto “La Fabbrica di Cioccolato” e “Edward mani di forbice”. Questa, comunque, sarebbe la sua prima volta dietro la macchina da ripresa di una produzione televisiva. Come viene riportato anche sul sito ‘comingsonn.it’, quello che si sa sulla trama della serie tv non è molto, ma possiamo comunque raccontarvi qualcosa.

Netflix descrive la trama della serie tv live-action Wednesday de La famiglia Addams come un racconto pieno di mistero e soprannaturale, incentrato sugli anni di Mercoledì Addams quando era studentessa della Nevermore Academy. La ragazza, nello specifico, dovrà riuscire a domare le sue abilità psichiche emergenti e di contrastare una mostruosa follia omicida che terrorizza la città. Il suo compito, inoltre, sembrerebbe che sia anche quello di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i propri genitori 25 anni prima.

La sceneggiatura della serie tv di Netlfix Wednesday de La famiglia Addams porterà la firma di Al Gough e Miles Milar, ideatori di “Smalville”, i quali ne saranno anche i produttori insieme al sopracitato Burton, Kayla Alpert, Andrew Mittman, Kevin Miserocchi, Jonathan Glickman e Gail Berman. Non è ancora dato sapere come sarà composto il cast degli attori di questa serie tv e nemmeno chi interpreterà Wednesday, anche perché in passato ha avuto il volto di diverse attrici. Appena avremo maggiori dettagli a riguardo vi informeremo a dovere.