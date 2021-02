LOL: Chi ride è fuori. Prossimamente lo show comico italiano su Amazon Prime Video

LOL: Chi ride è fuori è lo show comico che prossimamente sbarcherà sulla piattaforma digitale di Amazon Prime Video. Sarà prodotto da ‘Endemol Shine Italy‘ ed è un adattamento della popolare serie giapponese ‘HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental‘, prodotta e interpretata da Hitoshi Matsumoto, che trascina dieci comici in una “battaglia di risate”. Questo format ha avuto un ottimo successo e per questo motivo è stato replicato in esclusiva per Prime Video Messico (condotto da Eugenio Derbez) e Australia (condotto da Rebel Wilson). Recentemente, inoltre, parrebbe essere stato annunciato anche per l’Europa e, più precisamente, dovrebbe coinvolgere la Germania, la Spagna e la Francia.

LOL: Chi ride è fuori: regolamento e come funziona

LOL: Chi ride è fuori è una sfida fra 10 comici professionisti che dovranno restare seri e non ridere per 6 ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari. La regola del gioco, praticamente, è una sola: non ridere. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione; se ce ne sarà un’altra, invece, al concorrente verrà dato il temuto cartellino rosso di espulsione: il “giocatore” che verrà espulso dovrà abbandonare la gara e gli altri, invece, potranno proseguire. Lo scopo è quello di aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che andrà ad un ente benefico scelto da chi riuscirà a vincere lo show comico.

I concorrenti comici che parteciperanno a LOL: Chi ride è fuori

I concorrenti del mondo dello spettacolo e che svolgono il lavoro di comico saranno: Elio (di Elio e le storie tese), Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano (che stiamo vedendo anche nei panni di giudice a ‘Italia’s Got Talent‘), Katia Follesa, The Jackal’s (Ciro e Fru), Michela Giraud e Luca Ravenna. Loro saranno i protagonisti di questo esperimento comico senza precedenti che li vedrà sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo, senza mai cedere alla comicità degli avversari e arricchendo lo show di diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro.

LOL: Chi ride è fuori ecco chi sono i conduttori dello show comico

I conduttori dello show comico LOL: Chi ride è fuori che verrà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video saranno Fedez e Mara Maionchi. I due osserveranno questa esilarante gara comica dalla ‘control room‘ e saranno proprio loro a dover far rispettare il regolamento che vi abbiamo scritto sopra e che potranno ammonire o espellere i concorrenti che inizieranno a ridere.

Il teaser dello show comico LOL: Chi ride è fuori

In attesa dell’uscita ufficiale, sul canale Youtube è disponibile un teaser del programma. Riusciranno a non ridere? Non ci resta che vederlo!