Italia’s Got Talent, l’esibizione di Max Angioni “sull’open bar di Gesù” (video)

Nell’ultima puntata da Italia’s Got Talent andata in onda ieri, mercoledì 24 febbraio 2021, su TV8, si sono esibiti diversi concorrenti, ma è stato Max Angioni a conquistare nella quinta puntata i quattro giudici, con un monologo prettamente comico che è riuscito a non far sfociare nella parte blasfema, dal momento che si parlava del Vangelo di Gesù.

L’esibizione di Max Angioni a Italia’s Got Talent: la sua versione del primo miracolo di Gesù

La paura di Max Angioni una volta salito sul palco di Italia’s Got Talent era quella di essere blasfemo e questa agitazione, infatti, è stata percepita anche dalla giurata Federica Pellegrini che, però, ha detto al concorrente che si è ripreso bene durante il proseguo della performance. Un monologo comico che è piaciuto a tutti e 4 i giudici e che gli sono valsi quattro “sì” e il passaggio al turno successivo.

Max Angioni è un appassionato di supereroi e sfogliando il Vangelo si è accorto che il primo miracolo di Gesù, la moltiplicazione del pane e dei pesci, non è altro che quello che noi chiamiamo comunemente “open bar”. Una reinterpretazione particolare quella fatta dal comico sul Vangelo e che ha voluto portare sul palco di Italia’s Got Talent, che è stata costruita tra battute e modi di dire da rapper di strada, sempre con grande rispetto, che è culminata con l’incontro – scontro, da lui immaginato, tra Gesù e i bulletti di Gerusalemme che non credono alla sua natura divina.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Una esibizione davvero unica nel suo genere quella portata da Max a Italia’s Got Talent che la descrizione scritta non le rende giustizia: va assolutamente guardata.

Come e dove vedere la replica di Italia’s Got Talent

Questa che vi abbiamo riportato è solo una delle numerose esibizioni che ci sono state ieri sera nel talent show. Se volete rivedere le altre o tutta la messa in onda: ecco come e dove vedere la replica di Italia’s Got Talent in tv e in streaming della puntata di mercoledì 24 febbraio 2021.