6% extra di sconto sulle riviste di Moda, la super offerta di Abbonamenti.it

La lettura è uno dei passatempi preferiti degli italiani. Dai quotidiani d’informazione ai settimanali e riviste di Moda, la proposta è ampia e variegata. È vero anche però che con il passare degli anni la fruizione dei giornali è drasticamente cambiata: se prima l’appuntamento con il proprio edicolante di fiducia era una sorta di rituale irrinunciabile, oggi giorno tutto quello che serve è uno smartphone e una connessione Internet.

Per questo in rete spopolano le offerte sugli abbonamenti per riviste, grazie alle quali si ha accesso all’edizione digitale (e cartacea, se si vuole) della propria rivista di Moda per un determinato periodo di tempo. Nella maggior parte dei casi la durata varia da un minimo di un mese a un massimo di dodici mesi, prorogabili alla scadenza del contratto. Le condizioni degli abbonamenti online alle migliori riviste italiane sono esplicitate in maniera trasparente nella promozione dedicata, così da consentire a tutti di scegliere l’offerta più vantaggiosa.

Offerte abbonamenti riviste: come sottoscrivere un abbonamento

Le offerte sugli abbonamenti per riviste di gossip, moda e storici settimanali presenti in questo articolo sono garantite dalla piattaforma Abbonamenti.it, sito leader in Italia nella vendita di abbonamenti. La sottoscrizione di un abbonamento prevede una procedura molto semplice, alla portata di tutti. In primis bisogna effettuare la registrazione al sito Abbonamenti.it, a cui si viene reindirizzati cliccando su uno dei link presenti qui sotto; il secondo passo consiste nell’inserimento dei propri dati anagrafici e dell’indirizzo per la spedizione; infine è sufficiente selezionare il metodo di pagamento tra quelli disponibili (carte di pagamento Visa e MasterCard, PayPal e Satispay).

Come accennato qui sopra, le offerte sull’abbonamento al settimanale Chi, piuttosto che altri hanno una durata temporale prestabilita. Al momento dell’acquisto è possibile però selezionare l’opzione Rinnovo automatico, in modo da rinnovare l’abbonamento prima della scadenza alle stesse condizioni (sia come forma di pagamento che come durata del contratto). Un ulteriore vantaggio dato dal rinnovo automatico è dato dal prezzo bloccato del settimanale: infatti, il cliente che decide di sottoscrivere l’abbonamento online e attivare contestualmente l’opzione del rinnovo pagherà ogni volta lo stesso prezzo.

Tra le offerte sugli abbonamenti online per riviste sono a volte disponibili anche promozioni rivolte esclusivamente all’edizione digitale. Rispetto a quelle cartacee o digitali + cartacee si contraddistinguono per il prezzo più basso. A questo proposito, sono in tanti a domandarsi come è possibile fruire della sola versione digitale dell’abbonamento ai settimanali di riviste di Moda. In realtà è più semplice di quello che si possa credere: una volta sottoscritta una delle offerte Moda presenti qui sotto, il sito Abbonamenti.it invierà tramite posta elettronica un’email contenente tutte le informazioni necessarie per sfogliare la rivista digitale e i link per eseguire il download delle app per mobile.

Per qualsiasi domanda o dubbio in merito vi invitiamo a contattare l’assistenza clienti di Abbonamenti.it raggiungibile a questo link.

Offerte abbonamenti riviste: codice sconto extra del 6% sulle riviste Moda

Come promesso, ecco il codice sconto: JHFNPR55F4 (valido dal 23 al 28 Febbraio) grazie al quale potrete usufruire di un ulteriore ribasso di prezzo sugli abbonamenti per le riviste di Moda già scontati su Abbonamenti.it. Abbonatevi oggi per leggere il vostro settimanale preferito a un prezzo super che non troverete altrove.