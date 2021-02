Sanremo 2021, Loredana Bertè ospite della prima puntata: ecco cosa farà

Nella puntata di ieri, domenica 21 febbraio, di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha intervistato Amadeus, il quale ha fatto degli interessanti spoiler sul Festival di Sanremo 2021. Il conduttore e direttore artistico della competizione canora ha annunciato l’ospite della prima puntata del Festival, che si terrà martedì 2 marzo, stiamo parlando di Loredana Bertè.

Dopo l’enorme successo del brano presentato nel 2019 “Cosa ti aspetti da me”, il presentatore l’ha fortemente voluta sul palco dell’Ariston, almeno in qualità di ospite. Vediamo, dunque, cosa farà l’eccentrica cantante e quali sono le altre anticipazioni rivelate da Amadeus.

Loredana Berte sul palco dell’Ariston

Il conduttore del Festival di Sanremo 2021 si è lasciato intervistare da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ed ha fatto delle anticipazioni sulle puntate dell’evento musicale più atteso dell’anno. A partire da martedì 2 marzo, andrà in onda la settantunesima edizione del Festival della canzone italiana. Proprio in occasione della puntata d’esordio, Amadeus ha dichiarato di aver voluto fortemente sul palco Loredana Bertè. Quest’ultima apparì per la prima volta all’Ariston nel 1986 e lo fece in una mise che non passò certamente inosservata.

La cantante, infatti, indossò per l’occasione un pancione finto, lasciando tutti senza parole. Grande scalpore ha destato anche la partecipazione a Sanremo del 2019. In tale occasione, la donna fu la favorita del pubblico, tuttavia, riuscì ad aggiudicarsi solo la quarta posizione sollevando un grosso polverone. Lei stessa rimase profondamente delusa dal declassamento apportato dalla giuria.

Anticipazioni prima puntata Festival di Sanremo 2021

Ad ogni modo, in occasione di questo anticonvenzionale Festival di Sanremo 2021, Loredana Bertè salirà nuovamente sul palco dell’Ariston nelle vesti di ospite. In tale occasione presenterà il suo nuovo brano “Figlia di…” Si tratta di un testo ironico e autobiografico scritto direttamente da lei con Pula e Chiaravalli. Il singolo ha lo scopo di creare un grido verso l’emancipazione femminile. Tale canzone, inoltre, ha anche il compito di anticipare un progetto musicale molto più ampio. La cantante, però, non potrà fare a meno di cantare anche qualcuno dei suoi più grandi successi.

Nel corso dell’intervista, poi, Amadeus ha fatto anche qualche altro spoiler in merito all’edizione di quest’anno del Festival. Il conduttore ha dichiarato che, anche questa volta, le puntate termineranno all’incirca alle 2 di notte. Inoltre, anche se il pubblico non sarà in sala, Amadeus ha ammesso di essere convinto che l’orchestra, i big e i giovani in gara riescano a regalare tanta bella musica e momenti molto emozionanti.

