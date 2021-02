Rai Uno, il programma ‘A Grande Richiesta’ cambia giorno: ecco quale sarà

A Grande Richiesta è il varietà musicale che va in onda su Rai Uno in prima serata il sabato. Il programma in questione è al primo anno di produzione ed è stato pensato per risollevare gli ascolti della rete ammiraglia della tv di Stato, visto il dominio sia in termini di share che di telespettatori del People show condotto da Maria De Filippi C’è Posta per Te. I vertici Rai, però, sono dovuti correre al riparo e cambiare il giorno di messa in onda del programma A Grande Richiesta, dal momento che gli ascolti sono stati tutt’altro che soddisfacenti.

A Grande Richiesta: ecco la nuova data di messa in onda e gli ospiti della terza puntata

La nuova data in cui andrà in onda il programma A Grande Richiesta è il martedì in prima serata e, come viene riportato sul sito dell’Ufficio Stampa della Rai, la nuova programmazione avrà esito immediato: la terza puntata, infatti, verrà trasmessa già domani, martedì 23 febbraio 2021, e non sabato 27 come era stato previsto in precedenza.

Nella puntata del 23 febbraio 2021 del varietà A Grande Richiesta al timone della conduzione ci sarà Carlo Conti e i protagonisti della serata saranno i Ricchi e Poveri. Tra gli ospiti di puntata ci dovrebbero essere Al Bano e Roberto Vecchioni. Questo cambio di palinsesto riuscirà a risollevare gli ascolti del programma? I Vertici Rai ci sperano, perché nell’ultima puntata di sabato 20 febbraio 2021, lo share è stato appena dell’8.30%, con una media di 1.893.000 telespettatori.

Cos’è e come funziona il programma A Grande Richiesta?

A Grande Richiesta è un varietà musicale alla prima edizione e che prevede, per quest’anno, 6 puntate e tutte in prima serata. Il programma consiste in un ciclo di prime time con argomento differente e che ha l’obiettivo di rendere omaggio ad alcuni degli artisti dello spettacolo della musica italiana e non solo. Per questo motivo, infatti, ogni messa in onda è incentrata su un personaggio diverso e anche la conduzione è a rotazione: la terza puntata, come scritto sopra, la condurrà Carlo Conti, mentre le due precedenti sono state rispettivamente guidate da Veronica Pivetti e Paolo Conticini e Flavio Insinna e Pino Strabioli.

L’assenza del pubblico, imposta dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, è colmata dalla presenza dei ”playlister”, vale a dire un ristretto gruppo di fan dell’artista protagonista della serata. Inutile dirvi che, in vista di Sanremo 2021, A Grande Richiesta si prenderà una settimana di pausa per poi tornare martedì 9 marzo 2021. Nella quarta puntata la protagonista dovrebbe essere Loredana Bertè a le conduzione parrebbe essere stata affidata a Alberto Matano. Per le altre due puntate si prevedono alla guida Pino Strabioli e Virginia Raffaele: i protagonisti delle due puntate saranno rispettivamente Christian De Sica e Ornella Vanoni.