Mondiali Cortina, gli orari dello slalom speciale maschile di oggi

Lo slalom speciale maschile di oggi, domenica 21 febbraio, chiuderà il programma di gare dei Mondiali di Cortina 2021. In questa giornata conclusiva, molte delle speranze azzurre sono riposte su Alex Vinatzer, tra i migliori talenti italiani della specialità. Insieme al 21 enne di Bolzano, si giocheranno le proprie chance anche i più esperti Moelgg, Gross e Razzoli, con l’obiettivo di centrare un piazzamento tra i primi dieci.

A seguire l’orario di inizio della prima e seconda manche, oltre alle info sulla copertura TV.

Orario prima e seconda manche dello slalom speciale maschile

La prima manche inizierà alle ore 10:00, mentre la partenza della seconda prova è fissata per le 13:30, con l’ordine d’arrivo invertito rispetto alla gara della mattina. Diretta su Rai 2 e Rai Sport in chiaro, a pagamento sui canali Eurosport (la prima prova andrà in onda su Eurosport 2, la seconda invece su Eurosport 1).

Per lo streaming ci si potrà affidare alla piattaforma RaiPlay o ai servizi in abbonamento di Eurosport Player, Sky GO, Now TV, Dazn, TIMvision e Discovery Plus.

Segnaliamo che trenta minuti dopo la festa del podio, sul Col Druscié si terrà la cerimonia di chiusura della manifestazione iridata.

Sono stati Mondiali in chiaroscuro per la Nazionale azzurra, con un bottino fin qui di una medaglia d’oro e una d’argento grazie alla vittoria di Marta Bassino in parallelo e il secondo posto a sorpresa di Luca De Aliprandini nel gigante maschile. Zero medaglie, invece, dalle discipline veloci, dove le speranze erano riposte tutte in Dominik Paris, che ha comunque sfiorato il podio sia in Super G sia nella discesa libera. A conti fatti, per l’Italsci è stato il Mondiale delle sorprese, e chissà che anche nella giornata di chiusura ci possa essere un regalo da parte di uno dei nostri azzurri in gara, con i riflettori tutti puntati sull’atleta bolzanino Vinatzer. Come si dice, non c’è due senza tre?