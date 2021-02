Il Cantante Mascherato, quarta puntata 19 febbraio: eliminato il Gatto, chi è

La quarta puntata de Il Cantante Mascherato sta ancora andando in onda in questa prima serata di venerdì 19 febbraio 2021. Questa nuova diretta è stata divisa in due manche: nella prima si sono esibiti tutti i concorrenti che sono ancora rimasti in gara e, al termine delle performance, una maschera ha dovuto svelare la propria identità. Lo spareggio finale è stato tra il Gatto e la Farfalla; a decidere questa sfida sono stati i voti del pubblico da casa e le preferenze espresse dai giudici e dai due “investigatori” presenti in studio.

Il Cantante Mascherato, il gatto eliminato: chi c’era dietro la maschera?

La maschera del Gatto ha perso lo spareggio contro la Farfalla e ha dovuto svelare la propria identità: dietro la maschera del gatto c’era Sergio Assisi. Ben due giudici, questa volta, hanno indovinato che dietro la maschera c’era proprio l’attore napoletano: Flavio Insinna e Caterina Balivo, infatti, hanno fatto il suo nome e lo hanno confermato in fase di spareggio. Gli altri 3 giurati, invece, avevano detto che dietro il travestimento si nascondeva Rosalinda Celentano.

L’avventura del Gatto a Il Cantante Mascherato finisce qui, ma la puntata è ancora ricca di sorprese! Come detto dalla conduttrice Milly Carlucci ad inizio show, infatti, gli eliminati nella quarta puntata saranno due. Chi sarà il prossimo eliminato? Quali saranno i 3 finalisti del talent show di Rai Uno?