Fratelli di Crozza, da stasera le nuove puntate con le imitazioni di Draghi e Arcuri

A sorpresa, i Fratelli di Crozza sono sempre di più. Da oggi lo show “live” di Maurizio Crozza torna ufficialmente in programmazione sul Nove, e non mancano nuove imitazioni che prendono spunto dalla realtà e dall’attualità politica, declinate come sempre in chiave parodistica.

Da stasera le nuove puntate di Fratelli di Crozza

Le nuove puntate di Fratelli di Crozza, di fatto corrispondenti alla quinta stagione del fortunato programma televisivo trasmesso da Nove, vanno infatti in onda a partire da queso venerdì 19 febbraio 2021.

L‘orario di inizio, così come segnalato anche nella guida tv ufficiale del canale, è fissato per le ore 21.25 di stasera, con il divertente show che andrà avanti in prima serata fino alle 23.30 circa.

Evidentemente, per il ritorno in tv, Crozza punta anche sulle novità. Già dalla prima puntata di questa sera, infatti, i telespettatori potranno assistere a quattro nuove imitazioni – parodie, con il comico genovese chiamato a sbizzarrirsi con la satira politica.

Tra le novità, atteso anche il verso al nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi (con il discorso di ringraziamento a Mattarella, a tratti un po’ surreale) e allo scrittore Roberto Saviano (nel suo caso rappresentato come una sorta di guastafeste).

Spazio quindi all’attesa parodia del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri (quanto costa un caffè macchiato?) e alla frase tormentone del neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi (“Adesso l’ho imparato”).

Ma nn mancheranno neppure le imitazioni già apprezzate dal pubblico che già segue Crozza in tv, come ad esempio la riproposizione del “suo” Di Battista, or ora alle prese con “Io lascio il Movimento”, o di Grillo, tra eufemismi ad effetto e ritorno in pista.

Come vedere Crozza live in tv e in streaming

Ma come vedere la trasmissione in tv e in streaming? Le nuove puntate di Fratelli di Crozza 2021, in onda a partire da questo venerdì 19 e con Massimo Fusi in regia, si possono seguire “live” in prima serata sul Nove.

In alternativa, il programma si può vedere in diretta streaming e in streaming on demand su Discovery +, la nuova piattaforma online dov’è possibile consultare tutti i programmi targati Discovery, sia in forma gratis che a pagamento.

Per guardare “live” gli episodi dello show di Crozza bisogna accedere alla guida tv su Discovery Plus e, dalla griglia, cliccare sul programma in onda in quel momento. Per rivedere il tutto on demand, invece, basta scrivere “Fratelli di Crozza” nella casella “cerca” e cliccare invio.