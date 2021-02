Verissimo, ospiti e anticipazioni sabato 20 febbraio 2021: Ecco il super ospite!

La registrazione della nuova puntata di Verissimo si sta avvicinando e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di sabato 20 febbraio 2021 di Verissimo, in onda alle ore 16:10 su Canale 5, ci saranno, presumibilmente 7 ospiti. La curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata del salotto del sabato pomeriggio cresce e noi, possiamo cominciare a scoprirli uno dopo l’altro step by step.

Verissimo, tutti gli ospiti della puntata del 20 febbraio 2021

Belen Rodriguez ospite a Verissimo

Belen Rodriguez sarà ospite a Verissimo e si racconterà nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. La showgirl argentina si racconterà nel talk show condotto da Silvia Toffanin dove, per altro, è già stata invitata in altre occasioni. La ex moglie di Stefano De Martino confesserà come sta vivendo questo momento magico della sua vita privata, dal momento che la sua storia d’amore con l’ex hair stylist e ormai fotografo di professione Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e, infatti, sta per diventare mamma per la seconda volta.