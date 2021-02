WandaVision, possibile amaro destino per Scarlet Witch e i suoi figli | SPOILER

Quello che vi stiamo per scrivere di seguito è un articolo che contiene dei veri e propri spoiler sugli episodi di WandaVision che vanno in onda su Disney Plus. Se vuoi tornare indietro sei ancora in tempo, ma siccome sappiamo che sei curioso, intanto, noi andiamo avanti e continuiamo a riempire questo foglio elettronico con le parole che merita.

I gemelli Billy e Tommy stanno crescendo molto in fretta in WandaVision e sono passati da neonati a bambini nell’arco di un solo episodio. Non a caso, entrambi, esibiscono già dei superpoteri e, a differenza del resto di Westview, non sembrano totalmente sotto il controllo di Wanda e questo potrebbe causare dei seri problemi alla protagonista sancendone la sua rovina.

Questo che vi stiamo annunciando, a dire il vero e come viene anche scritto su ‘bestmovie.it’, sembrerebbe essere già stato predetto in un precedente film: “Avengers, Age of Ultron”. Ultron, infatti, è un personaggio abituato alla negatività e se ci si basa sulla teoria delle sue parole, potrebbe esserci del vero sul fatto che quanto sostenuto da lui possa accadere in WandaVision e che quindi, i figli di Scarlet Witch possano causare la rovina di Wanda.

Nell’episodio 6 di WandaVision di Disney Plus dal titolo “Nuovissimo Halloween spaventacolare!” Pietro propone a Wanda di far dormire tutti i bambini, non vorrebbe causarli un trauma troppo spesso. Effettivamente l’uomo ha ragione: proprio i bambini alle prese con lo stesso trauma con cui stanno combattendo i genitori potrebbero essere il campanello di allarme che Wanda stava aspettando per tentare di bloccare l’anomalia Hex.

La mancata empatia di Wanda nei confronti dei suoi figli potrebbe causarli dei seri problemi e rivelarsi ocme una rovina per lei. Wanda, durante l’episodio, tenta di far addormentare i bambini usando i suoi poteri, ma non ci riesce e i due, infatti, sembrano anche non calmarsi rimanendo, per altro, piuttosto agitati. In seguito, Billy e Tommy, invecchiano e questo sembra essere fuori il controllo di Wanda. Con l’avanzare dell’età i gemelli di WandaVision, si chiedono cosa dica Wanda a riguardo e presumono che lei possa “rimettere in sesto i morti”.

L’episodio 6 di WandaVision, comunque, sembra andare oltre nel dimostrare che questi ragazzi potrebbero rappresentare una minaccia per Wanda, in particolar modo per quanto riguarda la presenza di uno dei due figli, ovvero Billy. Quest’ultimo, infatti, oltre a sviluppare poteri basati sull’energia simili a quelli di Wanda è un chiaroveggente, essendo in grado di vedere oltre la maledizione, ricordiamo che i due figli sono nati all’interno della Maledizione.

Billy, quindi, potrebbe essere a conoscenza della verità sulla loro realtà grazie a quest’abilità e con poteri come quelli di Wanda forse, avrebbe potuto annullare la maledizione e anche il controllo di lei sui residenti di Westview. I loro poteri, cognizione e libero arbitrio, potrebbero di fatto porre fine alla fantasia di Wanda e perfino “soppiantarla”, dimostrando che Ultron aveva ragione.

