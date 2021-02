Beautiful, anticipazioni Usa: Brooke e Quinn vengono alle mani!

In Beautiful, i rapporti tra Brooke, Quinn e Shauna si faranno sempre più tesi. La Logan non accetterà la fine del matrimonio con Ridge e, dopo aver saputo che Shauna avrà baciato lo stilista, andrà come una furia a a Villa Forrester, dove affronterà Quinn e la Fulton. Dopo aver schiaffeggiato Shauna, sarà Quinn a mettere le mani addosso alla Logan per difendere l’amica.

Anticipazioni Beautiful: Brooke furiosa con Quinn e Shauna

Brooke non accetterà le fine del matrimonio con Ridge. I due si ameranno ancora ma non riusciranno a superare le divergenze riguardo a Thomas, tanto che lo stilista avrà firmato i documenti per il divorzio, senza però consegnarli in tribunale. Il loro matrimonio quindi, non sarà del tutto finito ed entrambi i coniugi sembreranno attendere che ognuno cambi idea. Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Brooke verrà a sapere dell’avvicinamento tra Shauna e Ridge, favorito da Quinn, grande amica della Fulton. La Logan quindi, si precipiterà alla Villa e, come una furia, chiederà ad Eric di cacciare sia la moglie che Shauna.

Beautiful, anticipazioni: Brooke prende a schiaffi Shauna

Come prevedibile, Eric non avrà nessuna intenzione di separarsi da Quinn. Quest’ultima giungerà poco dopo in salotto, affrontando Brooke, alla quale dirà di aver ascoltato la conversazione avvenuta in precedenza con Eric. Le cose tra le due donne saranno destinate a peggiorare, nel momento in cui la Logan sosterrà di avere un legame speciale con Eric e che al posto del ritratto di Quinn, in casa Forrester dovrebbe esserci quello della matriarca Stephanie. Successivamente arriverà anche Shauna, la quale ammetterà senza tanti problemi di aver baciato Ridge. La Logan, accecata dalla rabbia, la prenderà a schiaffi.

Beautiful, prossime puntate: Quinn aggredisce Brooke

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Quinn, vedendo la sua amica in difficoltà e non sopportando più le offese di Brooke, la prenderà a ceffoni, facendola cadere sul divano. Quinn sarà una furia e ricorderà a Brooke come anche Stephanie abbia cercato di sbarazzarsi di lei negli anni, considerandola un veleno per la sua famiglia. Come finirà la guerra tra le due? Eric cercherà di mettere pace tra loro, ma il compito non sarà così facile. Il patriarca dei Forrester non approverà il flirt di Shauna e Ridge e si troverà in mezzo a due fazioni. Da una parte Quinn vorrà essere difesa dal marito, mentre l’ex moglie Brooke insisterà affinché l’uomo cacci di casa la Fuller e l’amica. Per scoprire come si evolverà questa story line, dovremo attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.

