Beautiful, anticipazioni 14-20 febbraio: Ridge lascia Brooke

In Beautiful, nel corso dei prossimi episodi, le cose di metteranno male per il matrimonio di Ridge e Brooke. Lo stilista non riuscirà a perdonare la moglie per avergli tenuto nascosto quanto accaduto a Thomas e la lascerà. Il Forrester non perderà tempo per farsi consolare da Shauna, mentre Wyatt comincerà ad avere dei dubbi su Sally e sembrerà voler fare un passo indietro con lei.

Beautiful, trame 14-20 febbraio: Ridge deluso da Brooke, rompe con lei

In Beautiful, Hope e Brooke saranno sollevate quando scopriranno che Thomas è vivo e vegeto. Brooke a questo punto, si vedrà costretta a raccontare a Ridge quanto accaduto al ragazzo, rivelandogli di aver mantenuto il segreto sulla sua presunta morte. Ridge sarà profondamente deluso e amareggiato dal comportamento della moglie e non potrà fare altro che lasciarla. Nel corso delle puntate in onda da domenica 14 a sabato 20 febbraio, vedremo che Ridge si farà presto consolare da Shauna, mentre Brooke sarà disperata. Anche Hope confesserà a Liam quanto accaduto con Thomas, mentre Steffy affronterà il fratello.

Beautiful, anticipazioni: Ridge si consola con Shauna

Nei prossimi episodi, Brooke avrà timore che Shauna ci possa provare con Ridge e, da quanto andrà in onda su Canale 5, la Logan non sarà lontana dalla verità. Ridge e Shauna infatti si baceranno e le loro effusioni verranno viste da Quinn, la quale poco dopo, ne parlerà proprio con Shauna. La Fulton sembrerà ottimista circa il suo nascente rapporto con Ridge, ma la moglie di Eric le farà presente che Brooke non sarà ancora fuori gioco. Liam intanto, verrà accolto con gioia alla Spencer Publications, sia dal padre che dal fratello Wyatt.

Beautiful, spoiler al 20 febbraio: Wyatt non vuole più sposare Sally

Wyatt sembrerà voler rinunciare al matrimonio con Sally, dopo che la donna lo avrà chiamato erroneamente con il nome del fratello. Wyatt infatti, sospetterà che la Spectra non abbia mai dimenticato Liam. In Beautiful, sarà arrivato il giorno del Ringraziamento. Ridge lo passerà lontano da Brooke, ma potrà contare sulla presenza di Shauna, la quale starà diventando una figura sempre più importante nella sua vita. Thomas invece, continuerà con il suo piano per riconquistare Hope e dirà a Steffy che arriverà il giorno in cui lei potrà riavere Liam. Quest’ultimo intanto, si appresterà a festeggiare insieme a Hope, a Beth e Douglas il Ringraziamento.

Questo e molto altro negli episodi in onda dal 14 al 20 febbraio. Ricordiamo che la soap americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40.

