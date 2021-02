Game of Games, il nuovo show di Simona Ventura slitta ancora: ecco quando inizia

Simona Ventura sta per tornare in televisione, precisamente su Rai 2, con nuovi progetti inediti. Molto stimata dal direttore Ludovico Di Meo, nel 2021 avrà molti progetti ai quali partecipare. Primo tra tutti Game of Games, il nuovo show che si baserà sul programma americano condotto da Ellen De Generis. La versione italiana, però, verrà prodotta in collaborazione con la Blu Yazmine, ex direttore di Rete e fondatore di Magnolia, conosciuta anche per aver prodotto il docu-reality La Caserma.

Per quanto riguarda le riprese, queste sono cominciate nel mese di dicembre e, per quanto ne sappiamo, sono già terminate. Inizialmente la prima puntata del programma era stata fissata a lunedì 15 marzo, ma le ultime indiscrezioni rivelate da TvBlog parlano di uno slittamento della trasmissione di un paio di settimane. In questo articolo vi aggiorneremo su quando inizia Game of Games di Simona Ventura e quando va in onda durante la settimana, tenendo conto degli ultimi rumor più autorevoli.

Quando inizia Game of Games di Simona Ventura su Rai 2

La prima puntata di Game of Games di Simona Ventura è fissata al 7 aprile 2021 su Rai 2, stando all’ultimo aggiornamento riportato da TvBlog. Se la data fosse confermata, si tratterebbe di un posticipo pari a tre settimane rispetto al primo rumor segnalato sempre dai colleghi di Blogo nei mesi precedenti.

Al momento possiamo rassicurare che sul già citato rinvio o un possibile nuovo cambio di programma il coronavirus non avrà alcun peso specifico, visto e considerato che tutte e sei le puntate della prima stagione sono già state registrate.

Quando va in onda Game of Games

Il gioco a premi Game of Games condotto da Simona Ventura dovrebbe andare in onda in prima serata su Rai 2 nella giornata di mercoledì, la stessa de Il Collegio e La Caserma per intenderci. Siamo obbligati a usare il condizionale perché ancora non c’è alcuna conferma ufficiale sulla data certa d’inizio del programma, né tantomeno indicazioni su un giorno preciso per la programmazione settimanale.

Se Game of Games dovesse davvero andare in onda il mercoledì sarebbe comunque un’ulteriore conferma di come i vertici di Rai 2 stiano puntando a un pubblico giovane e composto prevalentemente da donne, visto e considerato che la prima serata del mercoledì da tempo è accostata spesso e volentieri alle partite di calcio.

Una curiosità finale: se fosse stato confermato l’inizio per il 15 marzo, avremmo visto Simona Ventura sfidare nientemeno che la nuova Isola dei famosi di Ilary Blasi, che andrà in onda invece con un doppio appuntamento settimanale (stile Grande Fratello Vip 5) il lunedì e il giovedì fino a fine maggio.

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo show televisivo Game of Games

Andiamo, ora, a scoprire come funzionerà a grandi linee Game of Games, la nuova trasmissione che vedrà come conduttrice Simona Ventura. Lo show consiste in una serie di giochi divertenti che vedranno come protagonisti alcuni concorrenti. Loro si sfideranno, quindi, in quattro prove eliminatorie, per poi passare a una semifinale e solo uno dei partecipanti potrà accedere alla fase finale.

Le sfide spaziano dal gioco delle sedie musicali alla parola misteriosa, passando anche per la sedia girevole. La parola chiave, ad ogni modo, è divertimento. La versione originale, infatti, sa far divertire e sa intrattenere i propri spettatori, merito anche della conduttrice. Nel gioco finale, dopo che i concorrenti hanno passato sfide impegnative fisicamente e mentalmente, ne rimarrà solo uno. Lui, perciò, si troverà da solo a indovinare i volti di dieci personaggi celebri dopo aver scelto una categoria. In base alle risposte date, poi, il montepremi salirà fino a raggiungere il massimo, nel solo caso in cui si indovinino tutte le identità.

Appuntamento, quindi, ad aprile 2021 per scoprire come sarà effettivamente Game of Games condotto da Simona Ventura su Rai 2. Se verranno aggiunti nuovi dettagli a riguardo non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

