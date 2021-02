Mina Settembre 2 si farà? Cosa sappiamo e prime anticipazioni

Oltre 6,5 milioni di telespettatori e il 26 per cento di share. Basterebbero questi due semplici dati presi dagli ascolti TV di ieri per capire il successo travolgente della fiction Mina Settembre, con protagonista una superba Serena Rossi. L’eclettica attrice di Napoli è riuscita a fare centro anche stavolta, conquistando l’affetto del pubblico da casa alla sua maniera.

Dopo il successo della prima stagione sembra quasi superfluo chiedersi se Mina Settembre 2 si farà. A noi però piace mettere i puntini sulle i, quindi non solo risponderemo alla domanda, ma cercheremo di arricchirla di tanti altri dettagli, come ad esempio le prime dichiarazioni di Fabrizio Cestaro (sceneggiatore tra gli altri de Il Paradiso delle Signore, I Cesaroni ed Elisa di Rivombrosa).

Mina Settembre 2 si farà?

Sì, la seconda stagione di Mina Settembre si farà. A dirlo non sono solo gli ascolti televisivi da record ottenuti dalla fiction, ma anche il finale aperto con cui si è conclusa l’ultima puntata (qui le info sulla replica) trasmessa domenica 14 febbraio. Mina ha infatti svelato al fratello Gianluca di aver preso una decisione definitiva su Claudio e Domenico, senza però rivelarla né a lui né ai due suoi pretendenti.

Lo farà direttamente nei nuovi episodi del secondo capitolo, per il quale sembra che non dovremo aspettare neanche così tanto.

Quando esce Mina Settembre 2?

La nuova stagione di Mina Settembre dovrebbe uscire a inizio 2022, a distanza dunque di un anno esatto rispetto alla prima. È quanto emerge dalle parole pronunciate dallo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, assicurando come ci sia già una data di uscita ma di non poterla rivelare “perché soggetta ad una serie di variabili che non dipendono da noi”.

Cestaro ha anche confermato che le nuove riprese inizieranno a breve: quest’ultime vedranno impegnati gli stessi attori protagonisti della prima stagione, dunque oltre a Serena Rossi rivedremo sicuramente Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, nei panni rispettivamente del ginecologo Domenico Gambardella e di Claudio De Carolis (l’ex marito di Gelsomina, per tutti Mina).

Anticipazioni Mina Settembre 2: subito la decisione di Mina

Le prime anticipazioni su Mina Settembre 2 ci arrivano sempre dallo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, il quale ha rivelato che Mina farà sapere subito la sua decisione. Il pubblico non dovrà quindi aspettare molto per conoscere chi la spunterà tra Domenico e Claudio, anche se non è detto che la scelta presa all’inizio dalla protagonista del racconto venga poi confermata con il proseguo dei nuovi episodi.

Non ci resta dunque che confermarvi come Mina Settembre 2 si farà. In attesa di conoscere la trama delle puntate della seconda stagione, vi invitiamo intanto a seguirci per restare aggiornati sulle ultime novità riguardanti la fiction Rai.