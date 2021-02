Mondiali Cortina, la programmazione TV della discesa libera maschile di oggi

Dopo il quinto posto nel Super G, oggi domenica 14 febbraio è il grande giorno di Dominik Paris ai Mondiali di Sci Alpini a Cortina d’Ampezzo. L’atleta azzurro figura infatti tra i favoriti per la vittoria della discesa libera maschile, unica gara in calendario nella giornata odierna. Oltre ad aver vinto l’ultima discesa di Coppa del Mondo sulle nevi di Garmisch, il carabiniere originario di Santa Valburga è stato il più veloce sia nella prima che nella seconda prova di discesa disputate rispettivamente venerdì e sabato sulla pista Vertigine.

Ecco la programmazione televisiva di oggi dei Mondiali di Cortina 2021, con gli orari della diretta TV della discesa maschile.

Orari e diretta TV della discesa libera maschile

La discesa maschile di oggi dei Mondiali di sci a Cortina sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) alle ore 11:00. Stesso orario per la diretta su Eurosport 2 (canale 211 di Sky). Dominik Paris sarà tra i primi a scendere, avendo come pettorale di gara il numero 3. Christof Innerhofer partirà invece con il 15, seguito da Matteo Marsaglia col 24 e Florian Schieder col 28. In totale sono 42 gli atleti iscritti.

Dove vedere la discesa libera maschile di oggi in streaming

Chi non dovesse riuscire a guardarla in televisione, potrà sempre vedere la discesa maschile dei Mondiali di Cortina in streaming su Rai Play (gratis) e sulle altre piattaforme a pagamento Eurosport Player, Now TV, Dazn, TIMvision e Discovery Plus. Come accennato nell’introduzione, l’azzurro Dominik Paris è tra i principali candidati alla vittoria, o quantomeno per un piazzamento a medaglia. L’avversario più ostico sarà lo svizzero Beat Feuz, campione in carica della coppa di specialità e a detta di tutti tra i più grandi discesisti degli ultimi anni. Un’altra insidia potrebbe arrivare dagli austriaci Mayer e Kriechmayr, con quest’ultimo medaglia d’oro del Super G.

Non ci resta che confermarvi l’appuntamento per questa mattina, alle ore 11, per l’inizio della discesa. Per conoscere invece il calendario completo dei Mondiali 2021 di sci a Cortina vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento che trovate linkato in questo paragrafo.