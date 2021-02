Mondiali Cortina, la programmazione TV del Team Event di oggi

Un altro giorno di gare ai Mondiali 2021 di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo. Dopo aver festeggiato a lungo nel pomeriggio di ieri la medaglia d’oro conquistata da Marta Bassino nel parallelo femminile, oggi mercoledì 17 febbraio l’Italia torna a caccia di una nuova medaglia nella prova del Team Event. La Nazionale azzurra è la numero 3 del tabellone, dopo la medaglia di bronzo conquistata nell’edizione di due anni fa dei Campionati del Mondo ad Åre (Svezia) alle spalle di Austria (argento) e Svizzera (oro).

A seguire la programmazione televisiva di oggi dei Mondiali Cortina 2021, con gli orari della diretta TV della gara del Team Event.

Orari e diretta TV del Team Event

La gara del Team Event dei Mondiali di Sci a Cortina sarà trasmessa in diretta TV in chiaro alle ore 12:15 su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre), oltre che a pagamento su Eurosport 1 (canale 210 di Sky). L’Italia scenderà in pista per gli ottavi di finale, dove sfiderà la Finlandia (numero 14 del seeding). In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno ai quarti la vincente della sfida tra Stati Uniti e Russia. In semifinale, invece, il tabellone prevede l’accoppiamento con la vincente dell’ultimo quarto di finale (una tra Slovenia, Svezia, Austria e Belgio, ndr).

Nel caso si sia impossibilitati a seguire in televisione la gara di oggi, potrà comunque essere vista in diretta streaming su Rai Play (gratis), selezionando Rai Sport come canale della diretta. Allo stesso modo il live del Team Event sarà visibile agli abbonati di Eurosport Player, Sky Go, Now TV, Dazn, TIMvision e Discovery Plus.

I favoriti per la vittoria del Team Event

La Svizzera si presenta al Team Event dei Campionati del Mondo di Cortina d’Ampezzo come favorita numero uno, potendo contare su una squadra di grande livello (la stella è la campionessa Wendy Holdener). Proverà a metterle i bastoni tra le ruote l’Austria, che in campo femminile schiererà la Liensberger, ieri medaglia d’oro ex equo insieme alla nostra Marta Bassino.

E l’Italia? Gli azzurri cercheranno di difendere il terzo posto ottenuti agli ultimi Mondiali di Åre due anni fa, ma non sarà un’impresa facile. Nella squadra femminile non ci saranno né la Bassino né Federica Brignone, discorso diverso invece per gli uomini, dove la Nazionale italiana schiera la sua punta di diamante, Luca De Aliprandini, piazzatosi al quinto posto nel parallelo di ieri ma non senza rimpianti; il trentino ci riproverà oggi, anche se il bersaglio grosso sarà senz’altro la prova del gigante, dove gli azzurri sognano una nuova medaglia con la specialista Marta Bassino.

Prima di andare, vi ricordiamo l’appuntamento per il Team Event di oggi 17 febbraio alle ore 12:15 su Rai Sport HD ed Eurosport 1. Vi invitiamo inoltre a consultare il calendario completo dei Mondiali di Sci Alpino a Cortina, con tutti gli orari e i canali televisivi delle gare rimaste da qui fino a domenica 21 febbraio, giorno conclusivo della rassegna iridata.