Mondiali di Cortina 2021: quando vanno in onda e dove vederli in TV e streaming

Tutto pronto per l’inizio dei Mondiali di Cortina 2021, la competizione sportiva più attesa di questa stagione invernale, prima che prendano il via i nuovi campionati di Formula 1 e MotoGP. A seguire trovate tutte le informazioni necessarie per sapere quando va in onda e a che ora fanno i Mondiali di Sci Alpino a Cortina, con altri dettagli importanti come ad esempio le date e la programmazione giorno dopo giorno, oltre alle info pratiche su come vedere la competizione in TV e streaming. Infine, nell’ultimo capitoletto del nostro approfondimento vi rimanderemo alla replica: sarà sufficiente cliccare sul link per essere collegati in modo istantaneo alla pagina dove ci sono le info indispensabili per accedere alla replica del programma.

Mondiali di Cortina 2021: quando vanno in onda

Passiamo quindi subito alle info dettagliate sulla programmazione televisiva: i Mondiali di Cortina 2021 andranno in onda da giovedì 11 a domenica 21 febbraio in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, a pagamento invece su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky).

Per variazioni improvvise di palinsesto legate sia al giorno della settimana che alla fascia oraria, vi suggeriamo di consultare la sezione Guida TV del sito RaiPlay o la guida televisiva di Sky, entrambe aggiornate in tempo reale in caso di eventuali modifiche dell’ultim’ora oppure il sito ufficiale cortina2021.com.

Bene, ora che sappiamo come e quando vedere i Mondiali di Sci Alpino in programma a Cortina d’Ampezzo, non ci resta che passare al tema dello streaming, con la consapevolezza che le gare si terranno nella prima parte del giorno.

Come vedere i Mondiali di Cortina 2021 in streaming

Per vedere i Mondiali di Cortina in streaming è sufficiente collegarsi al sito RaiPlay da computer, oppure scaricare l’app omonima disponibile su Google Play Store (smartphone Android) o su App Store (iPhone). In più saranno trasmessi anche su Eurosport Player, Now TV (maggiori informazioni sull’abbonamento qui) e Dazn, dal momento che anche Eurosport detiene i diritti per la messa in onda dei Campionati del Mondo di Sci Alpino.

In alternativa, hai l’opportunità di seguire a grandi linee l’andamento delle gare anche sulle piattaforme Twitter e YouTube: nella prima lo staff arruolato ad aggiornare il profilo realizza una sorta di liveblogging, vale a dire la cronaca testuale della diretta con l’aggiunta di brevi video in cui vengono mostrati alcuni dei momenti più salienti dell’appuntamento sportivo, così da interagire con gli utenti in modo originale; su YouTube, invece, vengono caricati contenuti multimediali riferiti alla gara in oggetto.

Per la nostra guida su come vedere i Mondiali di Cortina in TV è davvero tutto. Prima di andare, vi suggeriamo di consultare il programma completo dei Mondiali di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo, dove troverete giorno dopo giorno le informazioni aggiornate per ogni singola giornata di gare e le info più dettagliate sui canali TV, gli orari e le piattaforme streaming.