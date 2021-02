Il Paradiso delle signore, anticipazioni 8-12 febbraio: Gabriella si sposa?

A Il Paradiso delle signore nei prossimi episodi, Gabriella dovrà deciderà se convolare o no a nozze con Cosimo. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dall’8 al 12 febbraio, rivelano che la giovane sembrerà avere ancora dei dubbi e Salvatore vorrà approfittarne per cercare di mandare a monte il matrimonio. Nel frattempo, Vittorio e Beatrice si lasceranno andare alla passione mentre Pietro farà la corte a Stefania. Intanto, Federico riuscirà a far cambiare nuovamente idea a Umberto destando l’interesse di Ludovica che però trascorrerà sempre più tempo con Marcello. Infine, Irene cambierà atteggiamento nei confronti dei colleghi di lavoro e farà preoccupare tutti.

Il Paradiso delle signore, spoiler 8-12 febbraio: arriva Anna, la cugina di Gabriella

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore relative agli episodi in onda dall’8 al 12 febbraio, rivelano che Vittorio in seguito alla partenza di Clelia e Luciano affiderà momentaneamente il ruolo di capocommessa a Dora. Nel frattempo, Silvia pur triste per la partenza di Luciano, grazie all’aiuto di zia Ernesta, riuscirà ad andare avanti. Intanto, arriverà Anna, cugina di Gabriella e testimone di nozze che l’aiuterà ad organizzare il matrimonio e si accorgerà subito che tra lei e Salvatore c’è qualcosa di irrisolto.

Poco dopo, Vittorio chiederà a Beatrice di ascoltare le storie delle coppie sulla “panchina dell’amore”, ma all’improvviso tra loro calerà il silenzio. Irene rimasta delusa per non essere stata scelta come capocommessa, inizierà a mostrarsi più gentile e disponibile con tutti finendo per far preoccupare le colleghe.

Il Paradiso delle signore, trame 8-12 febbraio: Federico fa cambiare idea a Umberto

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Ludovica sarà sempre più incuriosita da Federico ed il suo ascendente su Umberto. Intanto, Armando proverà il registratore della “panchina dell’amore” ed inciderà una storia che ricalca quella sua con Agnese. I due, ormai possono rubare solo pochi attimi d’intimità al tempo. Nel frattempo, Pietro dopo aver chiesto consiglio a suo zio, inizierà a corteggiare Stefania mentre al Paradiso, le Veneri raccoglieranno una testimonianza di una coppia e cominceranno a capire chi vincerà il premio di San Valentino.

Poco dopo, Federico riuscirà a far cambiare idea a Umberto su Ludovica, la quale potrà presenziare alle nozze tra Cosimo e Gabriella. Salvatore, tuttavia, dopo aver parlato con Anna, penserà che la Rossi non sia ancora convinta di sposarsi. Intanto, Silvia dirà a Federico di voler andare a Parigi da Nicoletta mentre Vittorio e Beatrice saranno sempre più attratti uno dall’altro. Nel frattempo, Ludovica e Marcello si ritroveranno spesso in Caffetteria.

Beatrice e Vittorio si lasceranno andare alla passione

Adelaide verrà a sapere che Ludovica sarà presente alle nozze di Cosimo e Gabriella e ne resterà piuttosto sorpresa mentre Salvatore sembrerà deciso a compiere un gesto estremo pur di far saltare il matrimonio della sua ex. Nel frattempo, Pietro in occasione di San Valentino chiederà a Stefania di uscire con lui. Lei accetterà, ma soltanto per far ingelosire Federico. Intanto, Umberto proverà a coinvolgere Federico nei suoi affari e Adelaide temerà che alla lunga ciò potrà sconvolgere gli equilibri familiari.

Poco dopo, Beatrice non si sentirà all’altezza di partecipare alle nozze di Gabriella e Cosimo, ma Vittorio le farà una sorpresa ed i due saranno sempre più vicini. Il giorno delle nozze, Gabriella scioglierà tutti i suoi dubbi e farà finalmente la sua scelta definitiva. Al Paradiso, le Veneri sentiranno l’atmosfera di San Valentino mentre Stefania si sentirà in colpa per aver utilizzato Pietro per far ingelosire Federico. Poco dopo, Vittorio e Beatrice riceveranno la chiamata dal collegio di Serena che ha avuto un piccolo incidente e partiranno per andare a prenderla. I due, però, resteranno in panne con l’auto e complice un cielo stellato, si abbandoneranno alla passione.