C’è posta per te, ieri sera Maria che lascia lo studio e i regali di Amendola

Storie di vita, anche “condite” da momenti ritenuti un po’ trash, l’assenza di ospiti internazionali per “colpa” del Covid e “colpi di scena”, pur sempre inaspettati. Questo, in sintesi, quanto è successo nella quinta puntata di C’è posta per te, l’amato programma condotto da Maria De Filippi, andato in onda anche ieri sera, sabato 6 febbraio 2021, in prima serata su Canale 5.

Tutte le storie di ieri sera a C’è posta per te

A chiudere la puntata di ieri è stata una delle storie tra le più emozionanti. Scoperta la malattia, Giuseppe da Cagliari fa una sorpresa alla fidanzata Sara e le promette che sarà un marito e un padre presente, mentre l’ospite Claudio Amendola “celebra” la coppia in tv, con in regalo dei soldi “per andare avanti” e una camera da letto nuova di zecca.

In precedenza, protagonista del programma è Giovanna. Questa figlia scrive a C’è posta per te per incontrare papà Luigi, per 30 anni non proprio un padre esemplare. L’uomo svela di aver fatto contattare la ragazza sui social, ma si apprende che, molto probabilmente, c’è stato uno scambio di persona. A scatenare l’ironia dei social, anche la confusione di Luigi sull’età dell’altro figlio di nome Denis.

Sarà il momento giusto per ripartire da zero? #CePostaPerTe pic.twitter.com/nBMFQRNr1t — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 6, 2021

Spazio quindi all’amore di Anna e Antonio. La famiglia della ragazza, da Sant’Agata de’ Goti (Bn), si dice contraria al rapporto, nemmeno a dirlo a causa della differenza d’età tra i due innamorati, pari a 27 anni. Anche in questo caso, a scatenare i social è l’eccessiva rigidità di papà Giovanni. Anche perché, a quanto pare, anche l’altra figlia farebbe fatica ad uscire di casa senza il consenso del padre.

Riuscirà Antonio a far cambiare idea a Giovanni? #CePostaPerTe pic.twitter.com/xjpWtCNAzp — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 6, 2021

Maria De Filippi che lascia lo studio

Dunque, tra i momenti forse più visti della puntata, quello in cui Maria De Filippi lascia lo studio di C’è posta per te per un po’, nel tentativo di riportare in trasmissione i protagonisti della storia di mamma Maria e dei suoi cinque figli, con due dei quali i rapporti si sono interrotti da tempo. Dopo alcuni, interminabili minuti, la conduttrice fa ritorno negli studi tv a Tiburtina, ma senza il “duro” Davide.

Infine, ad inizio puntata, la storia della bella Elena, una ragazza di Roma che ha perso prematuramente la sua “dolce metà”, con Maria De Filippi che regala un suo abito personale e Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena, ospiti di punta della trasmissione, e protagonisti indiscussi della prima parte del programma, tra emozioni e tanti altri regali.