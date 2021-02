Maria De Filippi regala un suo vestito a C’è posta per te: sorpresa in studio

“Colpo di scena”, ieri sera a C’è posta per te. Nella quinta puntata di sabato 6 febbraio 2021, Maria De Filippi ha stupito tutti con un gesto davvero inaspettato. Ma cos’è successo in video? Cos’ha fatto in trasmissione la conduttrice, così da lasciare almeno un po’ sorpresi i telespettatori di Canale 5?

Maria De Filippi e il vestito in regalo a C’è posta per te

Durante la puntata, Maria De Filippi ha optato per una sorpresa tra le sorprese. La conduttrice di C’è posta per te ha dato in regalo un suo vestito ad Elena, la protagonista della prima storia di ieri per la quale sono stati ospiti il calciatore Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena.

Raccontata la storia, in prima serata su Canale 5, in studio la bella Elena è rimasta di stucco per quanto regalato dalla presentatrice numero uno di Mediaset. Sono state queste, infatti, le parole pronunciate in tv dalla “padrona di casa”:

«Vuoi un mio vestito? Se lo vuoi te lo regalo. Me lo sono appena tolto, però se vuoi lo mando in tintoria. L’ho appena messo…abbiamo la stessa taglia».

Alla protagonista per una sera non è rimasto altro che accettare il gradito “pensiero”, tanto concreto – si presume che l’abito abbia un costo non esattamente commerciale – quanto ideale – come per il vestito, la speranza generale è che possa passare da donna determinata a donna determinata -, ricevendo peraltro l’abbraccio della madre e dei fratelli.

Una famiglia molto unita e una grande dimostrazione d’amore per Elena 💕 #CePostaPerTe pic.twitter.com/5eXwDNs2H5 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 6, 2021

La storia di Elena con Ciro Immobile e la moglie Jessica

Questo perché Ciro Immobile e la moglie Jessica sono stati il regalo che mamma Elisa, Miriam ed Emilio hanno riservato ad Elena. I tre hanno scritto a C’è posta per te per consolarla, dopo che il compagno Fabrizio è purtroppo morto in seguito ad un brutto incidente in scooter.

Consegnata la posta a Roma, da parte del postino tv Andrea Offredi, in studio Elena ha incontrato il mito calcistico della sua “dolce metà”. Immobile ha sottolineato la bellezza interiore ed esteriore della ragazza, mentre la famiglia di lei ha chiesto di tornare a vivere anche come donna.

Il calciatore della Lazio si è detto impressionato dalla forza di Elena, ritenendola un insegnamento per tutti, mentre la moglie Jessica ha sottolineato che anche le donne forti hanno bisogno di piangere e di ripartire. Dunque l’attesa consegna dei regali in trasmissione: dai giocattoli per le figlie, ad una breve vacanza in montagna con l’amica del cuore.

In puntata, ad impreziosire la storia d’apertura di ieri sera, è anche stato l’ingresso in studio della «bellissima coppia» di ospiti, così come l’ha definita Maria De Filippi, mentre lo sportivo napoletano si è fatto dare del «timido» dalla conduttrice ed il calciatore ha replicato con un estemporaneo «Davanti a te ancora di più» .