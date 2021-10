Guido Domenico Sarnataro è un talentuoso ballerino di danza classica, che dall’ottobre 2021 fa parte della scuola di Amici 21. Nonostante la sua giovane età, ha già ricevuto prestigiosi riconoscimenti da alcune delle più autorevoli scuole di ballo.

Conosciamo ora meglio chi è il nuovo allievo di Amici, con una breve biografia e il suo percorso nella scuola televisiva più famosa in Italia.

Biografia di Guido Domenico Sarnataro

Guido nasce a Somma Vesuviana 22 anni fa. Fin da piccolo si appassiona al ballo, così i genitori gli consentono di studiare presso la scuola locale Percorsi di danza del maestro Angelo Parisi.

All’età di 14 anni il Ballet Schule Theatre Basel di Basilea, accetta la candidatura del giovanissimo sommese. In Svizzera Guido rimane 4 anni, per poi proseguire la sua formazione prima in Olanda (Dutch National Ballet Academy Training Program di Amsterdam) e poi negli Stati Uniti (San Francisco Ballet Training Program in California e Tulsa Ballat in Oklahoma).

Dall’alto del suo curriculum, Guido Domenico Sarnataro si presenta all’edizione numero 21 di Amici dove entra come allievo di Alessandra Celentano.

Dopo il suo ingresso arrivano anche i complimenti pubblici del sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno:

Ho appena appreso, con gioia, che il giovane Guido Sarnataro di Somma Vesuviana, formatosi presso Percorsi di danza del maestro Angelo Parisi, è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Caro Guido, ti auguriamo con tutto il cuore di poter superare qualsiasi altra sfida con la stessa grinta e di raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Somma Vesuviana è con te!

Guido Domenico Sarnataro ad Amici 21

Guido Sarnataro entra ad Amici 21 su decisione di Kledi Kadiu, ex volto noto della scuola di Amici di Maria De Filippi. Kledi, chiamato a scegliere tra Mattias Nigiotti e il danzatore sommese, al termine della sfida decide che “Matt” deve lasciare il posto al nuovo arrivato. Decisiva l’interpretazione di Fiamme di Parigi, che colpisce in positivo il maestro di ballo albanese.

Profilo Instagram

Su Instagram Guido Domenico Sarnataro si chiama @guidodomenicosarnataro. Al momento il profilo è seguito da oltre 5.000 follower.