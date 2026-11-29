A Ballando con le Stelle la confessione di Alberto Ravagnani sul suo futuro pieno di incognite è diventata una polemica. Nella clip che ha introdotto la sua esibizione di sabato 28 novembre, l’ex sacerdote ha raccontato di non avere un lavoro né una casa, e ora il giornalista Gabriele Parpiglia sostiene che alla giuria e al pubblico abbia raccontato un bluff.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Le incertezze raccontate prima dell’esibizione

Davanti ai giudici e a chi seguiva lo show di Rai Uno, il trentatreenne si è aperto come raramente accade in un programma televisivo. Ha spiegato che il suo momento è confuso: da una parte vuole vivere fino in fondo l’avventura, dall’altra si accorge che gli altri concorrenti stanno proseguendo e che anche lui deve fare lo stesso.

La situazione in questo momento per me è un po’ confusa perché da una parte io sto provando a vivere l’esperienza di Ballando fino in fondo. Dall’altra parte però capisci che tutti stanno andando avanti e che anche io devo andarci.

Quello che pesa di più è ciò che verrà dopo. All’inizio del percorso l’entusiasmo della novità metteva in secondo piano le preoccupazioni, mentre adesso si fa sentire la stanchezza e prendono spazio i pensieri su cosa farà quando i riflettori si spegneranno: non ha un’occupazione, non ha una casa, non ha una fonte di reddito.

Ho l’ansia di quando Ballando finirà. Per me questo è un viaggio alla scoperta di me stesso, della mia nuova identità. Però quando questa esperienza finirà io non so cosa fare. A differenza di tutti gli altri io non ho il mio lavoro, non ho la mia occupazione. Io in questo momento non ho una casa, non ho un lavoro, non ho una fonte di reddito. Questi pensieri qui mi condizionano tutto.

Buona parte di queste paure si spiega con la biografia: sei anni da prete, prima seminarista e poi sacerdote, con una vita scandita da celibato, castità e impegni con la comunità, molto lontana da quella laica che ora si trova ad affrontare. Ha individuato l’ambito in cui vorrebbe lavorare, la comunicazione, ma non ha una strada tracciata e non sa se lo spazio arriverà in televisione, in radio o sui social. Anche sul piano dei legami affettivi deve costruire rapporti nuovi.

Le accuse di Parpiglia e le date già chiuse

Per il giornalista, però, il quadro dipinto davanti alla giuria non corrisponde alla realtà: Ravagnani avrebbe già venti date a teatro, tutte chiuse e sostenute da una produzione e da una regia di primo piano. Sostiene che il bluff avrebbe preso in giro i giudici e chi lavora al programma.

Alberto Ravagnani “raggira” giudici e produzione. Davanti alla giuria racconta il suo momento: trascorrerà il Natale da solo, non ha un lavoro, non sa dove andare. Peccato che la realtà dica altro. Possiamo raccontarvela: Ravagnani ha già venti date a teatro. Chiuse. Solide. Con una produzione molto importante e una regia molto importante. Altro che futuro incerto. Un bluff. E a essere presi in giro sono stati i giudici. E la produzione del programma.

La ricostruzione è precedente alla puntata: il giornalista ne aveva scritto circa tre settimane prima, indicando nella Sava.srl la produzione dello spettacolo e raccontando che l’ex don aveva messo da parte la tonaca per scegliere ufficialmente il palcoscenico, con Ballando come trampolino di lancio. Quella sarebbe inoltre una tournée successiva a un’altra: lo scorso maggio Ravagnani ha portato in scena uno spettacolo descritto come monologo contemporaneo, prodotto da Savà Produzioni Creative e arrivato anche al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Venti date non fanno uno stipendio

Conviene tenere separate due cose. Un calendario di venti serate è senz’altro una buona notizia per chiunque, ma non basta a stabilire come stia economicamente oggi Ravagnani, né autorizza a dire che il progetto gli garantisca già un reddito fisso: la confessione davanti alla giuria parlava del presente, fatto di nessun lavoro, nessuna casa e nessuna entrata. Intanto il cachet di Ballando con le Stelle resta comunque un aiuto concreto in un periodo in cui di entrate stabili non ce ne sono.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI