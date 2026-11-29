Lo spin-off di Private Eyes sbarca finalmente in Italia: Private Eyes West Coast va in onda in prima visione assoluta su Rai4 domenica 29 novembre, in preserale, con Jason Priestley e Cindy Sampson di nuovo in coppia.

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Dieci episodi in preserale, due a sera

I primi dieci episodi occupano la fascia preserale di Rai4: si comincia domenica 29 novembre alle 19.30, con due episodi a sera e cadenza settimanale. La seconda stagione, del resto, è già stata confermata.

Da Toronto a Victoria, una nuova agenzia investigativa

Matt Shade e Angie Everett hanno lasciato l’agenzia di Toronto e la rete di contatti costruita in anni di lavoro per trasferirsi a Victoria, in British Columbia, dove vogliono un’esistenza più tranquilla sulla costa occidentale. La quiete dura poco: una sera, mentre sono fuori, i due si imbattono in una scena del crimine, dove accanto al corpo di un uomo ucciso c’è una donna con un coltello insanguinato in mano. Convinti della sua innocenza, Shade e Angie rimettono subito in piedi un’agenzia investigativa e ricominciano a indagare, tra alleati inediti e panorami spettacolari. I casi li portano dalla ricerca di uno studente sparito nelle terre selvagge della British Columbia all’omicidio di un surfista a Tofino.

Il ritorno di Priestley e Sampson

Jason Priestley torna a interpretare Matt Shade, l’ex giocatore di hockey su ghiaccio che dopo la separazione si è reinventato investigatore privato, è anche produttore esecutivo e dirige due episodi. Cindy Sampson è ancora Angie Everett, la detective che ha raccolto il testimone professionale del padre e che ha voluto Matt accanto a sé, prima come collaboratore e poi come socio. Nella serie madre, andata in onda per cinque stagioni tra il 2016 e il 2021, tra i personaggi ricorrenti c’erano Barry Flatman (Don Shade), Jordyn Negri (Jules Shade), Clé Bennett (il detective Derek Nolan), Ennis Esmer (il detective Kurtis Mazhari), Nicole de Boer (Becca D’Orsay), Jonny Gray, Bree Williamson, Mark Ghanimé, Samantha Wan, Sharnon Lewis, Kris Lemche, Ruth Goodwin e Linda Kash (l’ispettrice Carlson). Fra le guest star figurano William Shatner, Mimi Kuzyk, Adam Copeland, Charlotte Arnold, Lucas Bryant, Colin Ferguson e Laura Vandervoort, mentre Doug Gilmour, Daniel Negreanu e Kardinal Offishall sono apparsi nei panni di se stessi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI