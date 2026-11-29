La terza stagione di The Gentlemen è in produzione da alcune settimane, e Netflix non ha ancora fissato una data per il ritorno sugli schermi. Il rinnovo è arrivato con largo anticipo rispetto al debutto del secondo ciclo di episodi, e questo lascia pensare che la pausa fra una stagione e l’altra sarà più breve del solito.

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Le riprese sono partite tra Regno Unito e Marocco

Si gira nel Regno Unito e in Marocco, e al cast storico si sono aggiunti nomi di peso. Nel terzo ciclo compaiono Robert Carlyle, Elijah Wood e Orlando Bloom. Tornano Theo James e Kaya Scodelario, protagonisti fin dall’inizio, insieme a Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Harry Goodwins, Benjamin Clementine e Maya Jama, di nuovo nei panni di Aisha.

Gli episodi saranno otto, da un’ora ciascuno, e li producono Moonage Pictures per Netflix e Miramax TV. Le sceneggiature sono firmate da Guy Ritchie e Matthew Read, mentre dietro la macchina da presa si alternano Ritchie ed Evan Creevy. La produzione era partita in modo discreto già da metà settembre, ma l’annuncio ufficiale dell’avvio delle riprese è arrivato il 23 ottobre 2026.

Quando uscirà la terza stagione

Netflix ha dato il via libera al rinnovo il 24 agosto 2026, pochi giorni prima dell’esordio della seconda stagione sulla piattaforma, il 3 settembre. Il ritorno della serie era atteso da tempo: tra il debutto del primo ciclo, nel 2024, e il secondo sono passati due anni e mezzo, e la lavorazione è stata avviata in tempi rapidi proprio per evitare un’altra attesa così lunga. Una data ufficiale non c’è ancora, ma appare improbabile che la terza stagione slitti al 2028, salvo intoppi nella produzione.

Il nuovo progetto di Eddie e Susie

Secondo Netflix, nelle nuove puntate Eddie (Theo James) e Susie (Kaya Scodelario) devono affrontare il loro progetto più ambizioso: costruire un casinò in Medio Oriente. Il rinnovo era stato accompagnato dalle parole di Guy Ritchie, che ora torna anche dietro la macchina da presa:

“A third season felt inevitable”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI