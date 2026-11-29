Tra gli appuntamenti in streaming più attesi dell’anno c’è questo: mercoledì 2 dicembre La Bola Negra debutta su Netflix. L’epopea firmata da Javier Calvo e Javier Ambrossi arriva sulla piattaforma dopo il lungo passaggio in sala e il battesimo di Cannes, con Penélope Cruz e Glenn Close tra i nomi più riconoscibili del cast.

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Il debutto sulla piattaforma

La distribuzione italiana non è ancora confermata, ma la data che conta è fissata: l’esordio in streaming è annunciato per Stati Uniti e Canada, dove il film chiuderà la sua corsa sul grande schermo. Uscito nei cinema il 16 ottobre 2026, il titolo è rimasto in programmazione per 47 giorni, una finestra record prima dell’arrivo sulla piattaforma. Nella settimana del Ringraziamento era ormai ridotto a poche decine di schermi negli USA, segno che l’esperienza in sala si stava esurando. La durata resta quella annunciata: 155 minuti.

Quanto ha incassato

I numeri raccontano una scommessa vinta. A fronte di un budget di 16 milioni di dollari, il film ha incassato 50 milioni in tutto il mondo, con la quota più consistente proveniente dai mercati internazionali. In Spagna, il paese d’origine, la pellicola si è rivelata un fenomeno, fino a diventare il settimo incasso più alto di sempre. Il risultato è notevole per una produzione girata quasi interamente con talento iberico, arricchita dalle presenze hollywoodiane di Glenn Close e Penélope Cruz.

La corsa agli Oscar

Il percorso era cominciato sotto i migliori auspici: presentato in concorso al 79° festival di Cannes, il film ha raccolto alcune delle recensioni più entusiastiche della stagione ed è indicato tra i favoriti in numerose categorie della prossima notte degli Oscar. Sulla Croisette Javier Calvo e Javier Ambrossi si sono divisi il premio per la miglior regia, mentre a Toronto il pubblico ha assegnato alla pellicola il People’s Choice Award. La Spagna, intanto, lo ha scelto come proprio candidato all’Oscar per il miglior film internazionale: la shortlist è attesa per il 15 dicembre, mentre le nomination verranno annunciate il 21 gennaio 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI