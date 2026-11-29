La nona puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 28 novembre su Rai 1, ha dato il meglio nella seconda parte: Noemi Bocchi e Francesca Fialdini si sono scontrate in diretta e Giovanni Pernice è finito al centro delle polemiche sul voto di Guillermo Mariotto.

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«Non sono un cane»: la risposta di Noemi Bocchi

Finita l’esibizione, la conduttrice di Da Noi A Ruota Libera ha rivolto alla concorrente un consiglio: Giovanni Pernice, le ha detto, tende a farti credere di non essere mai pronta o abbastanza brava, per tenerti sempre sulla corda. Smettila di ripetere che hai paura di non farcela, ha aggiunto, perché invece ce la fai e devi crederci di più.

Lo scontro vero è arrivato più tardi, quando Matteo Addino, dalla tribuna del popolo, ha osservato che ogni settimana il maestro finisce al centro dell’attenzione più della concorrente in gara. La Fialdini ha perso la pazienza.

Perché è lui che parla! Lei è muta! Ok Matteo?! Lei sta zitta. Ha una grande personalità ed è ora che la tiri fuori.

Noemi Bocchi però non è rimasta zitta: ha risposto per le rime e ha raccolto consensi sui social.

No, no, però aspetta. Perché ogni volta sempre con questa storia. Io rispondo alle domande, altrimenti cosa devo fare? Non è che sono al mercato. Però sappi che io non sono muta, quando c’è da rispondere rispondo. Però non dirmi muta, non è che sono un cane che sto lì e non parlo. Se mi domandano qualcosa rispondo. Ogni volta «lei è muta», no!

Il nove di Mariotto e le proteste in studio

Al momento delle votazioni quasi tutta la giuria ha dato il dieci alla coppia formata da Bocchi e Pernice, da Ivan Zazzaroni a Alberto Matano. L’unico a fermarsi è stato Guillermo Mariotto, che ha alzato la paletta del nove con un ghigno. Zazzaroni ha reagito subito.

No, no e no. Questa volta no, hanno fatto una cosa incredibile.

Il giurato ha risposto senza attendere.

I tuoi voti nessuno li critica e la metà sono fasulli, io faccio come mi pare. Ognuno fa il suo. Io voto quello che voglio ed è insindacabile.

Anche Rossella Erra, dal bordo pista opposto ai giurati, ha contestato quel voto e ha sostenuto che Mariotto non giudichi il maestro in modo obiettivo.

Ha ragione Ivan, Mariotto non vota davvero, ma vota per vendetta. Sarà sempre un voto in meno per Giovanni, mi dispiace per Noemi.

Francesca Fialdini ha invece difeso il collega: secondo lei Mariotto cerca nel dieci una rotondità che finora non ha visto, e il nove va letto come un invito a impegnarsi di più, senza prendersela.

Pernice ha fatto notare quanto quelle valutazioni fossero incoerenti: quest’anno il giurato trova sempre qualcosa da ridire sulle sue coreografie con Bocchi, mentre nella scorsa edizione dava il massimo dei voti a lui e alla Fialdini per esibizioni assai meno complesse.

A me piacerebbe capire cosa possiamo fare noi per prendere il dieci da Mariotto, perché stasera noi abbiamo fatto i salti mortali. Io ho fatto sia le coreografie per Noemi che per Francesca Fialdini. L’anno scorso Francesca ha dato il massimo di quello che poteva dare, ma noi facevamo delle coreografie molto più semplici e prendevamo sempre dieci da lui.

A dargli fastidio, ha chiarito, non è il punto in meno, ma il fatto che nessuno gli spieghi come arrivare al dieci, o che si cerchi una giustificazione quando il voto resta più basso. La Fialdini gli ha replicato che certe cose si devono sentire, che lui è più bravo di quello che ha mostrato e che non si tratta soltanto di passi.

Il richiamo di Pernice sulle donne

Dopo il botta e risposta con la Fialdini, Giovanni Pernice ha fatto un’osservazione che ha spiazzato lo studio.

Voglio dire una cosa, mi dispiace vedere questo, perché difendiamo le donne…

La conduttrice lo ha fermato subito e ha rifiutato di essere portata su un argomento che, a suo dire, non aveva nulla a che vedere con la discussione in corso.

No, no Giovanni, non mi tirare su questo terreno. Che non c’entra niente. Non facciamo questa manipolazione, perché è brutta e sciocca.

Forse il ballerino si riferiva alla ricorrenza contro la violenza sulle donne e ai numeri che la serata aveva dedicato a quel tema. Cosa volesse dire non lo sapremo, dato che non ha potuto concludere il discorso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI