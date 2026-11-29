Nel prime time di sabato 28 novembre i due varietà più forti del palinsesto si sono sfidati ancora: Ballando con le stelle su Rai1 e Tu si que vales su Canale 5 si sono contesi il pubblico della serata. Come sempre a separare le due curve sono share e numero di telespettatori, che premiano ora l’uno ora l’altro.

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Ballando davanti nello share, Tu si que vales sopra nei telespettatori

Nel dato complessivo lo spettacolo di Rai1 ha raccolto una media di 2.935.000 telespettatori con il 25,3% di share. Il varietà di Canale 5 ha avuto più spettatori, 3.558.000, ma si è fermato al 24,2% di share.

La serata di Rai1 si è divisa in due blocchi. Il segmento Tutti in pista, dalle 21:25 alle 22:25, ha totalizzato 3.767.000 spettatori con il 22,5% di share, mentre la parte che porta il titolo del programma, dalle 22:29 all’1:42, si è attestata su 2.668.000 spettatori, salendo però al 26,8%.

Se il confronto si restringe alla sovrapposizione esatta dei due programmi, tra le 21:25 e le 00:05 e con l’esclusione della Buonanotte di Tu si que vales, il risultato si ribalta: il varietà di Canale 5 arriva al 24,46% di share con 3.571.000 spettatori, contro il 23,66% e i 3.455.000 di quello di Rai1.

Le curve minuto per minuto descrivono una serata a due velocità. Nella prima parte Ballando resta avanti di poco, vicino alla soglia del 25%, con Tu si que vales appena sotto. Poi il programma di Canale 5 sorpassa e arriva a toccare il 27% di share, con la curva di Rai1 subito alle spalle. Dalle 23:40 circa la situazione si inverte di nuovo: lo show di Rai1 passa in testa e si mantiene stabile poco sopra il 30%, mentre Tu si que vales chiude al 26% e la sua Buonanotte scivola lentamente intorno al 20%.

Nell’access prime time De Martino allunga su Scotti

Prima dei due varietà la sfida si è giocata nella fascia dell’access prime time. Affari tuoi su Rai1 ha fatto segnare 4.285.000 telespettatori e il 24,9% di share, mentre La ruota della fortuna su Canale 5 si è fermata a 3.570.000 spettatori e al 20,7%. Tra Stefano De Martino e Gerry Scotti il distacco è di 715.000 telespettatori e di 4,2 punti di share.

Come sono andate le altre reti

Fuori dal confronto principale, su Rai2 il telefilm SWAT Exiles ha raggiunto 618.000 spettatori con il 3,8% di share, mentre su Rai3 Mappe corsare si è fermato a 394.000 spettatori e al 2,7%. Su Italia 1 il film Biancaneve e il cacciatore ha totalizzato 567.000 spettatori (3,7%), su Rete 4 Red ne ha raccolti 343.000 con il 2,3%.

Su La7 il varietà In altre parole ha portato a casa 1.142.000 spettatori e il 6,7% di share, davanti alle qualifiche del Gran Premio del Qatar di Formula 1 trasmesse su Tv8 e seguite da 502.000 spettatori (3,1%). Sul Nove, infine, il talk show Accordi & disaccordi ha totalizzato 319.000 spettatori con il 2,9% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI