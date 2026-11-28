Milo Infante sale di rete: Verità Nascoste lascia Rete 4 e approda su Canale 5 con tre appuntamenti in prima serata nel periodo natalizio, in onda il 29 dicembre, il 5 e il 12 gennaio.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Tre martedì sera sulla rete ammiraglia

Il programma di approfondimento giornalistico va sulla rete ammiraglia Mediaset per tre prime time, tutti di martedì: il 29 dicembre, il 5 e il 12 gennaio. Il passaggio segue gli ottimi ascolti ottenuti su Rete 4, dove la trasmissione viaggia attorno a una media dell’8% di share. Per Infante si tratta di una promozione, ma anche di una necessità per l’azienda: Canale 5 ha carenza di prime time per il palinsesto serale, e un titolo già ampiamente rodato copre il vuoto senza troppi rischi.

Il giornalista milanese sulla rete ammiraglia c’era già stato: a inizio stagione aveva esordito lì, di pomeriggio, con Il Diario di Verità Nascoste, uno spin-off nato con il compito di lanciare la prima serata. Questa volta, però, si presenta davanti a un pubblico più vasto con un format collaudato.

Un investimento e un possibile banco di prova

Il programma è prodotto da Videonews e va in onda dal 1° settembre il martedì alle 21.30, riprendendo ogni settimana i casi di cronaca più seguiti. Il picco di ascolti risale al 29 settembre, con 1.174.000 spettatori e il 10% di share. Su Mediaset, Infante è un investimento dichiarato: ha ricevuto la co-direzione della stessa Videonews e si è visto liberare il martedì per il suo impegno in prima serata.

Le tre serate natalizie potrebbero avere un valore che va oltre il periodo delle feste, servendo da banco di prova in vista della stagione 2027-2028.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI