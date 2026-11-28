Su Netflix arriva un nuovo thriller: Trinity, con Richard Madden e Gugu Mbatha-Raw, debutta martedì 1 dicembre. Gli episodi sono sette e vengono resi disponibili tutti insieme fin dal primo giorno. La storia è firmata da Jed Mercurio, che torna a lavorare con Madden dopo Bodyguard.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Una cospirazione tra il Pentagono e gli abissi

A bordo della USS Kansas, sottomarino nucleare della marina statunitense, Katherine Decker è la seconda in comando, e il suo primo dovere è verso la nave e il suo equipaggio. Poi incontra Webb Preston, il segretario alla Difesa dall’aria carismatica e rassicurante. Il legame che nasce tra i due la trascina dentro un programma segreto chiamato Trinity e la porta a sospettare che proprio quell’uomo sia al centro di una cospirazione pericolosa.

La storia si muove tra Washington D.C. e le profondità dell’oceano e ruota attorno al dispiegamento per errore di un’arma nucleare tattica. Decker arriva a rischiare di scatenare un attacco contro un nemico che non esiste e da lì comincia a cercare risposte, finendo in una rete di misteri e mezze verità. Webb sa mostrarsi calmo, ma non è immune a reazioni impulsive quando la pressione sale. Mercurio non ha dubbi sul perché abbia scelto un ambiente simile:

The ballistic nuclear submarines in the US Navy are the most powerful weapons ever created. They can hide in the ocean depths undetected for months and carry the firepower to wipe out entire countries. There’s no deadlier or more claustrophobic setting for a thriller.

Un cast ampio e la produzione

Accanto ai due protagonisti c’è un cast nutrito: Marcia Gay Harden è Margaret Vandenburg, JD Pardo interpreta Tom Reyes, Kirk Acevedo è John Campbell, Bruce Greenwood veste i panni di Eric Colby, James Remar quelli del presidente Banard, Robert Wisdom è Griff Tatum, Wern Lee è Lee Jones e Mark O’Brien è Brian. Completano il quadro Ben Cotton, Jason Ralph e Brian Markinson, che interpreta Aaron Feldman.

Mercurio firma la sceneggiatura e cura la serie come showrunner, mentre alla regia si alternano Michael Cuesta e Maja Vrvilo. La produzione è di 20th Television, con Mercurio produttore esecutivo insieme a Bradley Gardner, Wendy Mericle e Jimmy Mulville.

Il trailer diffuso da Netflix

Netflix ha diffuso trailer, foto e data di uscita mercoledì 4 novembre. Nelle prime immagini Decker è in una sala riunioni con Preston e racconta di essere stata a pochi secondi dal lancio, per errore, di un’arma nucleare tattica. Poco dopo emerge che i nemici contro cui si preparavano a combattere non sono mai esistiti. In un altro passaggio un uomo mascherato la interroga per capire quanto sappia di Trinity, mentre Preston descrive una situazione precaria nell’Oceano Meridionale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI