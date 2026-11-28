Il primo spot di Ok, il Prezzo è Giusto va in onda su Canale 5 da venerdì 27 novembre e riporta Ilary Blasi davanti alla ruota: il gioco riparte lunedì 7 dicembre alle 18:45.

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Il promo e la data di partenza

Le prime puntate sono già state registrate, con la conduttrice affiancata da Megan Ria. Nel filmato che le anticipa la vediamo proprio accanto alla ruota, mentre sullo schermo compare ancora la parola “prossimamente”. Nel promo la Blasi si rivolge a chi guarda:

Siete pronti a giocare con noi? Ricordatevi che ogni cosa ha un prezzo, ma solo noi abbiamo quello giusto

Subito dopo una voce fuori campo annuncia il ritorno del programma storico e la nuova conduzione. La messa in onda comincia lunedì 7 dicembre alle 18:45 e prosegue ogni giorno, sabato e domenica inclusi. La sigla è quella di sempre, mentre il nuovo logo ha già raccolto i primi sfottò e qualche accusa di abuso dell’intelligenza artificiale.

Un ritorno dopo 25 anni

Mediaset ha ufficializzato il ritorno con un comunicato del 24 novembre. Il programma è la versione italiana di The Price Is Right, arrivato sul piccolo schermo il 21 dicembre 1983 con l’esordio su Italia 1 e Gigi Sabani alla conduzione, e ora torna in onda dopo 25 anni di assenza.

La produzione ha scelto Ilary Blasi per la conduzione: raccoglie il testimone da Iva Zanicchi e torna al centro della stagione di Canale 5 dopo il Grande Fratello Vip. A produrre sono RTI e Fremantlemedia Italia. La risposta del pubblico si vedrà con gli ascolti del giorno successivo al debutto, martedì 8 dicembre. A pochi giorni dalla partenza la conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune storie girate nel nuovo studio, insieme al marito Bastian Muller.

Il cambio in squadra e lo sfogo di Miriana D’Agostino

Miriana D’Agostino e Lisa Bassi, le due vallette che sembravano ormai sicure, sono rimaste fuori: la produzione ha virato su Megan Ria, sebbene entrambe avessero già ricevuto il contratto. D’Agostino, modella e content creator, ha spiegato in un’intervista di essersi preparata alle registrazioni prima che le comunicassero che sarebbe rimasta a casa, una doccia fredda dopo aver organizzato il proprio lavoro contando su quell’occasione. A Megan Ria, che la modella dice di non conoscere di persona, ha augurato ogni bene. Poi su Instagram ha cambiato registro:

Brutto il mondo in cui viviamo, dove troppo spesso il talento, l’impegno e i sacrifici valgono meno di una raccomandazione. Dove non conta ciò che sei capace di fare, ma chi conosci. E a rimetterci sono sempre le persone che si fanno strada da sole

Nel messaggio, però, non compare il nome della ballerina che l’ha sostituita e non sono emerse prove di favoritismi nella selezione del cast.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI