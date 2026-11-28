Ornella Muti non balla nella nona puntata di Ballando con le stelle. L’attrice è rimasta a casa per problemi di salute e ha seguito la diretta collegata dal suo soggiorno, senza poter affiancare il maestro Pasquale La Rocca.

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Il forfait e il collegamento da casa

A inizio puntata Milly Carlucci ha presentato le coppie in gara e poi ha chiamato in studio Pasquale La Rocca, rimasto solo davanti alle telecamere perché la sua partner di ballo non c’era. Ornella Muti si è collegata da casa e ha spiegato lei stessa il motivo dell’assenza, dicendo quanto le dispiaccia restare fuori: «Mi manca Ballando, mi manca allenarmi con Pasquale ma io non mi faccio abbattere. Vediamo che succede…».

La settimana, del resto, non era stata semplice. Nel corso di Ballando Segreto l’attrice aveva parlato di una broncopolmonite che le aveva impedito di allenarsi: «Non sto bene. Io non credo di potermi allenare proprio. L’ultima presa mi ha compresso la cassa toracica, per cui l’ossigeno non è arrivato più da nessuna parte». Il suo percorso era già stato segnato da un infortunio alla spalla e da un problema alla lingua, mentre nella puntata precedente era riuscita a completare l’esibizione nonostante una tosse sempre più insistente, che alla fine l’aveva costretta a interrompere la preparazione. Durante il collegamento ha detto di stare molto meglio.

Il confronto con Barbara d’Urso

Francesca Fialdini ha voluto ringraziarla per la magia portata in pista durante la sua avventura e ha ricordato di aver ballato anche lei con il dolore di un infortunio. Ha rilevato però che ci sono stati momenti che, a suo parere, le hanno tolto la luce. «Sì, questo è quello che mi è dispiaciuto più di tutto», ha replicato Muti, «c’è sempre stato qualcosa che non riguardava quello che stavo facendo…».

Incalzata da Milly Carlucci, anche Barbara d’Urso ha preso la parola per rivolgere all’attrice un messaggio di pronta guarigione, ma mentre la giurata si avvicinava al microfono Muti continuava a ripetere «oh no, oh no». «Sei prevenuta Ornella», ha detto d’Urso, «spero di vederti qui e ballare divinamente come hai fatto l’ultima volta per il ripescaggio. Sei bellissima tra l’altro vestita di rosso».

Il regolamento e la speranza del ripescaggio

La regola del programma, ricordata dalla stessa Carlucci, è netta: saltare un’esibizione significa essere eliminati dalla gara. Per Muti e La Rocca lo stop è quindi ufficiale e dalla nona puntata, andata in onda sabato 28 novembre alle 21.25 su Rai 1 e in diretta anche su RaiPlay, non arriverà alcun punteggio.

Guillermo Mariotto ha scherzato con l’attrice: «Hai una grande responsabilità: se non torni, me ne vado», ha detto, aggiungendo poi «Se non torni ballo io con Pasquale». La Rocca si è detto consapevole della determinazione della sua partner e ha spiegato di sperare di tornare a ballare la settimana successiva. L’occasione più concreta è il ripescaggio, l’appuntamento previsto dopo la nona puntata che dà una possibilità alternativa di rientro in gara: dallo studio l’appello è stato rivolto proprio a Muti, che alla domanda se si possa sperare di vederla in pista sabato prossimo ha risposto «Certo che lo possiamo sperare».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI