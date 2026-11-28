La nuova edizione de L’Isola dei Famosi, registrata la scorsa estate nelle Filippine con la conduzione di Selvaggia Lucarelli, non debutterà a inizio dicembre come si era ipotizzato. Il montaggio delle puntate sarebbe già pronto, ma Mediaset non ha ancora deciso quando mandarle in onda, e il formato interamente registrato è finito sotto esame.

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Salta il debutto di inizio dicembre

A cadere per primo è stato l’appuntamento fissato per venerdì 4 dicembre, quando l’edizione avrebbe dovuto esordire con undici puntate. Quella sera Canale 5 metterà in palinsesto Il Gattopardo, con Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli, e da allora il reality, la cui collocazione non è mai stata davvero ufficializzata, non ha più trovato un assetto: dopo il 4 dicembre è tramontata anche l’ipotesi del 21 dicembre, con qualche malumore in casa Banijay, la società che produce il programma.

Il dietro le quinte lo racconta la giornalista Daniela Seclì, secondo cui i concorrenti sarebbero stati avvertiti che il debutto nella prima parte di dicembre non si farà.

Da quanto mi risulta, la produzione avrebbe informato i naufraghi che è sfumata l’idea della messa in onda i primi di dicembre. Seguiranno aggiornamenti, per ora non c’è una data. Mediaset e Banijay potrebbero non ripetere in futuro l’esperimento di un’edizione registrata.

Il nodo, quindi, non riguarderebbe la post-produzione ma la scelta del momento in cui trasmettere il programma.

Si tratta di decidere quando trasmetterla. È su questo punto che non trovano una quadra.

Anche dicembre resta in forse, stando a quanto trapela: per Pier Silvio Berlusconi un debutto entro fine anno sarebbe molto complicato, senza però che si possa escludere del tutto.

Berlusconi dice che a dicembre è molto difficile. Ma in questa situazione di incertezza, tutto è possibile. Non mi sento di escludere nulla.

L’unica certezza è che non ci sono certezze sulla data.

Novità potrebbero arrivare nelle prossime settimane, magari dopo Sanremo, e la stessa giornalista ammette una certa curiosità per l’esito dell’operazione.

Però a questo punto io vorrei vederla. Sono curiosa del risultato!

Il nodo del televoto

Per la prima volta il meccanismo di questa edizione non prevede né la diretta né il televoto: restare in gioco o uscire dipende dai compagni di avventura, non dal voto del pubblico da casa. Una scelta che, sempre secondo Seclì, rischia di raffreddare le dinamiche tra i concorrenti.

Se la permanenza nel gioco dipende dai tuoi compagni e non dagli spettatori, rischi che i naufraghi generino poche dinamiche per non correre il rischio di essere nominati e uscire. Ma su questo, aspetto di vederla per giudicare.

La conduttrice la vede diversamente e racconta che gli equilibri si sono rotti quasi subito, fin dai primissimi giorni di ripresa.

Non sembrava fossero lì da due o tre giorni, ma da sei mesi.

Un esperimento che potrebbe non ripetersi

Le riprese sono durate 41 giorni e il dubbio ora riguarda il modello stesso: un’edizione girata tutta in anticipo, senza il confronto con il pubblico in tempo reale, potrebbe restare un caso isolato nella storia del programma. Tra le opzioni sul tavolo c’è anche un approdo su Mediaset Infinity, in streaming invece che sul canale generalista, mentre non si esclude nemmeno che l’edizione non vada in onda affatto.

Per ora Mediaset non ha diffuso comunicazioni ufficiali, né su una cancellazione né su una nuova data.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI