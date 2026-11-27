Tom Hardy è tornato sul set di MobLand 3. L’attore britannico è stato fotografato di nuovo durante le riprese della terza stagione del crime drama di Paramount+, in cui interpreta Harry Da Souza. Gli scatti, realizzati a Londra martedì 24 novembre e diffusi il 26, arrivano dopo mesi in cui si era parlato di un suo possibile addio alla serie di Guy Ritchie.

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Le voci sui contrasti e il ritorno sul set

Hardy è stato visto al lavoro, di buon umore, mentre scherzava con un componente della troupe. Indossava una giacca cerata verde e jeans blu, e poco distante era parcheggiata l’Aston Martin nera usata dal suo personaggio. Dopo che erano circolate le voci su un possibile licenziamento, non era più stato ripreso mentre lavorava: le immagini di questi giorni sono la prima prova concreta che l’attore fa ancora parte della produzione.

Le ricostruzioni dei mesi precedenti parlavano di scontri frequenti con i produttori Jez Butterworth e David Glasser: ritardi accumulati sul set, lunghe soste in camerino, richieste di riscrivere alcune parti della sceneggiatura. Qualcuno ha collegato le tensioni al metodo di lavoro, con i copioni consegnati a volte soltanto una settimana prima dell’inizio delle riprese, troppo poco per un attore che preferisce prepararsi con largo anticipo. Si era arrivati a ipotizzare un addio, salvo poi correggere il tiro: una fonte vicina alla produzione aveva già spiegato che il licenziamento non c’era stato. Le nuove fotografie ridimensionano quelle voci, anche se dallo studio non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale su quanto accaduto dietro le quinte.

Harry Da Souza, il perno della famiglia Harrigan

Il ritorno conta perché Harry Da Souza è un ingranaggio centrale nell’equilibrio del racconto. Mediatore e risolutore di problemi per conto della famiglia Harrigan, tiene insieme il potere dei boss e la violenza necessaria a conservarlo. Una sua assenza avrebbe cambiato…

Accanto a Hardy ci saranno Helen Mirren e Pierce Brosnan, di nuovo nei panni di Maeve e Conrad Harrigan, ai vertici del clan criminale. Quando le indiscrezioni erano più insistenti, la stessa Mirren aveva difeso il collega con un post su Instagram, mentre Brosnan è stato ancora più diretto.

Senza Tom non abbiamo MobLand

Parole distensive sono arrivate anche da Glasser, uno dei produttori finiti al centro delle voci: presentando il cast su un palco, lo ha definito il capitano della nave e ha ricordato come sia rimasto fino alla fine. Nel frattempo il gruppo si è allargato: Gregg Sulkin ha un ruolo ricorrente nella nuova stagione.

La produzione e i numeri della seconda stagione

Paramount+ ha confermato che la terza stagione è ufficialmente in lavorazione. Il capitolo precedente era stato accolto bene: 90% di recensioni positive della critica su Rotten Tomatoes, sulla base di 21 giudizi, e un 8,7 su IMDb per il nono episodio, Nervous Breakdown.

La storia ripartirà da dove si era interrotta, con la famiglia Harrigan alle prese con la minaccia di Frankie Cooper, il mafioso rivale interpretato da Johnny Flynn. Per il momento Paramount+ non ha comunicato una data di uscita della terza stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI