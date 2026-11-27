Su Prime Video arriva a sorpresa la docuserie dedicata a Rita De Crescenzo. Si intitola Svergognata, conta tre episodi e sarà disponibile da lunedì 30 novembre. Il trailer ufficiale, di circa un minuto, ne anticipa i contenuti.

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Tre episodi firmati da Francesco Lettieri

La regia è di Francesco Lettieri, che ha scritto soggetto e sceneggiatura insieme a Shadi Cioffi. La produzione è di Groenlandia, in collaborazione con Prime Video e in associazione con Anemone. I produttori sono Matteo Rovere e Leonardo Godano, la produttrice esecutiva è Cecilia Passa, mentre Alessandro Elia e Walter De Majo figurano come produttori associati.

Il percorso verso l’uscita è stato tutt’altro che lineare. In estate la notizia di un progetto sulla De Crescenzo aveva acceso le polemiche e Netflix era intervenuta con una nota per smentire qualsiasi lavorazione in corso, salvo poi vedersi attribuire dai giornali la piattaforma sbagliata. A un certo punto si era parlato proprio di Prime Video, notizia a sua volta smentita dall’ufficio stampa della piattaforma, prima che la destinazione venisse confermata dai fatti. Il costo complessivo dell’opera era stato stimato in 1.100.000 euro.

Accanto a Rita, sul piccolo schermo compaiono familiari e amici: Franco Leone, Massimiliano Fiola, Salvatore Bianco, Rosario Bianco, Laura La Divina, Giuseppina Verità, Assunta Vespero e Arnaldo Pastore.

Cosa si vede nel trailer

Il racconto procede su tre piani: il presente di una celebrità digitale divisa tra fan e detrattori, un passato complicato e il sogno di sfondare come attrice con un ruolo sul grande schermo. Il montaggio alterna le voci di chi la sostiene e di chi la attacca, con gli interventi dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli, Daniela Collu, Isabella De Silvestro, Mario Di Martino, Vincenzo Galasso, Peppe Pace e Antonio Pascale. Tra i temi affrontati ci sono il passato di droga e gli arresti, i cachet da 5mila euro l’ora e il rapporto difficile con i figli.

Sul controllo del materiale girato Lettieri è netto: De Crescenzo non ha avuto alcuna voce in capitolo, nessun final cut. L’uscita arriva a pochi giorni dal documentario su Chiara Ferragni approdato su Netflix.

La questione dei contributi pubblici

Sul sostegno economico al progetto c’è la nota ufficiale del Ministero della Cultura, che ha escluso qualsiasi intervento pubblico dopo che si era parlato di una richiesta presentata dalla produzione, procedura comunque prevista dalla Legge Cinema n. 220 del 2016.

La produzione dell’opera audiovisiva dal titolo Svergognata non ha presentato alcuna domanda di contributo pubblico, tax credit o altra misura di sostegno economico. Il ministero pertanto non ha approvato né riconosciuto o concesso alcun beneficio a favore dell’opera, né tantomeno ha avviato alcun tipo di valutazione al riguardo.

Nel pieno delle polemiche la diretta interessata non ha mai fatto marcia indietro e, intervenendo in diretta su TikTok, ha rivendicato l’uscita del progetto.

La serie uscirà, se non è su una piattaforma è su un’altra, basta con queste paginette che diffondono solo odio. Ragazzi, rassegnatevi, perché uscirà su una piattaforma famosa e se non è quella, è un’altra!

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI