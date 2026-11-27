Jacobo torna a muoversi tra le stanze di La Promessa e lo fa nel modo che gli riesce meglio: seminando zizzania in due relazioni clandestine. Nelle puntate in onda su Rete 4 dal 28 novembre al 4 dicembre, da lunedì a domenica alle 19.40, i suoi intrighi travolgono Martina e Adriano da una parte, Leocadia e Cristobal dall’altra.

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La proposta di New York e i sentimenti di Adriano

Con Martina, Jacobo prova a chiudere la partita: vorrebbe che la “follia d’amore” confessata dalla ragazza finisse nel dimenticatoio, e le propone di partire con lui, destinazione New York. Lei, però, non può ignorare quello che continua a provare per Adriano. Lui le dice apertamente di sognarla e le confessa che il giorno precedente avrebbe voluto baciarla, perché il sentimento tra loro è troppo forte per essere archiviato. Martina risponde che possono essere soltanto amici, ma l’attrazione resta evidente.

Anche Margarita mette in dubbio la partenza: ha intuito che Martina non voglia davvero andare a vivere con Jacobo e decide di parlarne con lei. La ragazza nega con forza.

La soffiata di Jacobo e la notte di Leocadia

Jacobo lascia il segno anche nella zona nobile della tenuta. Riferisce a Leocadia di aver visto Cristobal in dolci chiacchiere con Teresa e la signora, furiosa, reagisce subito: ordina al maggiordomo di passare la notte con lei, senza dargli alcuna spiegazione. Lui accetta, ma è chiaro che ha la testa altrove, rivolta alla governante, che è deciso a difendere dalle accuse della De Figueroa e dai boicottaggi del personale. A letto con la signora resta freddo, al punto da scusarsi per non essere stato all’altezza, e intanto continua a fare la corte a Teresa.

La servitù contro Teresa

Per la governante il clima è pesante già da giorni: la servitù la sabota con piccoli dispetti, servendo pollo al posto del coniglio richiesto e churros invece della torta. Leocadia arriva a rimproverarla duramente, accusandola di non essere più in grado di gestire il personale, mentre Cristobal si schiera dalla parte della governante. Resta una questione aperta se Teresa debba dire addio al suo posto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI