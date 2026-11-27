Ultima serata per ‘Meravigliosamente’, lo show che vede Sal Da Vinci protagonista assoluto sul palco di Rai 1. L’appuntamento è per stasera, venerdì 27 novembre, alle 21.30. Il percorso si chiude con musica, racconti e i classici della tradizione napoletana, e fa parte delle iniziative a sostegno della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale dell’Unesco.

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Un’orchestra di 45 elementi e due compagne di viaggio

Ogni esibizione è accompagnata da un’orchestra di 45 elementi, diretta dal maestro Adriano Pennino. Accanto al cantante napoletano salgono sul palco due compagne di viaggio: Iaia Forte, artista di cinema e teatro, e Bianca Balti, volto internazionale dell’eleganza. La scaletta mette insieme i brani che hanno segnato la sua carriera, i classici partenopei e i successi della canzone italiana, tutti reinterpretati con ospiti d’eccezione: Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Sayf, Alessandro Siani, Diletta Leotta, Aldo Cazzullo e Massimiliano Gallo.

Il confronto con Aldo Cazzullo

Tra gli ospiti più attesi c’è proprio Aldo Cazzullo, che arriva dopo il dibattito acceso dalle sue considerazioni su ‘Per sempre sì’, il brano con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026. Il suo intervento è stato registrato a Napoli, negli studi Rai dove nasce il programma, al termine delle riprese della prima puntata, e ruota intorno a tre argomenti: i presepi, San Francesco e Leonardo da Vinci.

Cinquant’anni di carriera, tra autobiografia e disco di Natale

Lo spettacolo festeggia i cinquant’anni di carriera dell’artista e ripercorre la strada, la famiglia, le cadute e le rinascite che ne hanno attraversato la vita, fino a raccontare per riflesso l’evoluzione del Paese. Il 24 novembre è uscita la sua autobiografia ‘Per sempre Sal’, mentre nella giornata della puntata arriva l’album di Natale. La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo e il programma si può seguire anche su RaiPlay, in diretta e on demand. Nel primo appuntamento erano passati dal palco Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini. Stasera lo show va in onda subito dopo Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI