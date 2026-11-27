Domenica 29 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, costruita su due binari: un secondo matrimonio e un ricatto. Mahir chiede a Canfeza di sposarsi un’altra volta, ma proprio il giorno della festa arriva un filmato che nessuno si aspettava.

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Un nuovo matrimonio a Villa Yilmaz

Mahir fa la proposta soprattutto per il suo valore simbolico: le prime nozze erano state celebrate in solitudine, lontano da amici e parenti, e ora vuole un’unione vissuta accanto alle rispettive famiglie. Canfeza accoglie l’idea con entusiasmo e la cerimonia viene organizzata a Villa Yilmaz, a poche puntate dal finale della serie, atteso per domenica 6 dicembre.

Davanti alla notizia Afet resta perplessa. Ferman la riporta all’ordine rinfacciandole una per una le cattiverie combinate in passato contro Mahir e Canfeza, e anche Sureyya alza la voce, avvertendola che la giornata delle nozze va lasciata intatta. Alla fine Mahir e Canfeza si sposano e annunciano che aspettano un bambino.

Il presentimento di Ezra e i dubbi di Kürsat

Nel frattempo si celebrano anche le nozze di Ferman ed Efsane, a cui Mahir non partecipa. Un brutto presentimento attraversa Ezra, che convince Kürsat a telefonare a Mahir per sincerarsi delle condizioni di Canfeza. Kürsat, dal canto suo, sta vivendo una crisi profonda: i dubbi lo tormentano e non riesce a capire come comportarsi, né quale dei suoi figli debba proteggere.

Il filmato che riapre il caso Sevde

La felicità dura poco. Fatma, cacciata dalla villa, sceglie la vendetta e fa arrivare a Mahir un filmato sulla morte di Sevde che chiama direttamente in causa Afet. Il video fa esplodere la tensione tra gli invitati e sposta gli equilibri della famiglia Yilmaz.

Afet, del resto, aveva scoperto che Canfeza era venuta a conoscenza di una conversazione proprio su quella morte, un dettaglio che pesa sul nuovo ricatto e sulle ore successive alla cerimonia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI