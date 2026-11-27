Domenica 29 novembre, su Canale 5, Luca Parmitano è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’astronauta dell’Esa si prepara a una nuova impresa: sarà pilota della missione Artemis III, prevista per il 2027.

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Il peso della nomina e i quindici giorni di missione

La chiamata è arrivata lo scorso giugno. Parmitano non ha nascosto l’emozione e nemmeno la responsabilità che la accompagna:

“Nel momento in cui sono stato chiamato, lo dico senza vergognarmi, non ci ho dormito due giorni per il senso di responsabilità”

Affronta l’impegno con umiltà, convinto che la missione meriti tutta la sua attenzione e tutta la sua dedizione.

Quanto alla durata, l’impegno è tutto sommato breve ma intensissimo:

“Saremo in missione per 15 giorni. Però 15 giorni un po’ più impegnativi rispetto ai 366 che ho passato già in orbita”

Aggiunge che ogni cosa sarà nuova, una vera missione di sperimentazione dall’inizio alla fine. Il passaggio è decisivo verso Artemis IV, che nel 2028 dovrebbe riportare l’uomo sulla Luna per la prima volta dal 1972.

Un’avventura condivisa con l’Europa

Parmitano insiste sul valore della cooperazione internazionale e su ciò che significa, per il Vecchio continente, prendere parte a questo passo:

“Sarà un momento di grande ispirazione per il futuro per i giovani astronauti e per quelli che lo vorranno diventare. Sarà un momento di grande cambiamento per l’umanità, perché per la prima volta l’Europa e l’Italia sono compartecipi di questa grande esperienza, come partner di una grande avventura”

Il cambiamento riguarda l’umanità intera e apre anche una strada concreta a chi sogna di seguire le sue orme.

Gli affetti lontani e il bambino che sognava di esplorare

Sul piano personale, l’astronauta racconta quale sia il vero costo del suo lavoro:

“L’unico prezzo che paga un astronauta è proprio quello della separazione dagli affetti”

Per la moglie Marta ha parole di grande tenerezza:

“È la mia migliore amica, il mio più grande supporto. Un regalo incredibile del destino”

Alla domanda su cosa direbbe oggi a quel bambino che sognava di fare l’esploratore, risponde con un invito alla calma:

“Gli direi di avere pazienza, perché tutto quello che deve succedere succederà”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI