Novità in vista nelle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dal 28 novembre al 4 dicembre, da lunedì a venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15.30: Yildiz chiude la lavanderia, Omer rileva una palestra e compare una serie tv che somiglia fin troppo alla vita della protagonista.

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La lavanderia chiude e Omer rileva una palestra

Yildiz ha deciso di abbassare per sempre la saracinesca della sua lavanderia. Si era ripromessa di non raccontare più bugie e ora comunica la scelta a Emir e Caner, i due che avevano lavorato alle sue dipendenze. Nella stessa giornata Omer rileva una palestra e domanda proprio a loro se hanno voglia di collaborare con lui.

Hasan Ali tra malocchio, barbecue e vecchi sentimenti

Asuman si presenta nell’ufficio di Hasan Ali e improvvisa un rito contro il malocchio: accende un mazzetto di salvia e lo lascia bruciare. Il fumo insospettisce Sedai che, convinta di trovarsi davanti a un incendio, entra di corsa nella stanza e svuota un estintore addosso ai due.

Dopo l’incidente Hasan Ali si confida con il suo assistente e ammette che gli manca una donna come Feride. Decide così di riconquistare l’ex moglie e chiede una mano a Guler e a Cagatay.

La settimana ha però anche momenti duri. Il barbecue organizzato alla villa da Hasan Ali per la nascita del nuovo nipote si trasforma in una tragedia: Cansu arriva armata e spara contro gli invitati. Nella sparatoria Sahika viene colpita e muore.

Negli stessi giorni Hasan Ali se la prende con Omer, che si è lasciato soffiare le chiavi di casa, e a Kaya fa recapitare il bilancio della società, un documento che però risulta falsificato.

Una serie tv che racconta la vita di Yildiz

Alla villa Feride, Aysel e Sedai si appassionano a una nuova serie televisiva di grande successo. Asuman trova la trama fin troppo familiare, guarda una puntata e capisce che la storia raccontata è quella di Yildiz. Teme che Cagatay e Hasan Ali, seguendo il programma, scoprano i dettagli del passato comune, e convoca quindi d’urgenza Ender, Caner ed Emir nella speranza di trovare una soluzione. La vicenda manda su tutte le furie anche Hasan Ali e Feride.

Prende forma il contrattacco: il piano prevede una cena a cui Yildiz dovrà invitare Hasan Ali, l’occasione giusta per infilare nel suo telefono un programma capace di intercettare le conversazioni. L’idea nasce da Asuman e da Caner insieme alla stessa Yildiz. Una volta rientrata a casa, Asuman suggerisce a Yildiz di farsi anche risarcire dal marito Cagatay per le disgrazie sopportate da quando è sposata con lui.

A fine settimana Yildiz, ritrovata la lucidità, affianca Ender nella caccia a chi scrive quella serie, una sceneggiatrice ancora misteriosa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI